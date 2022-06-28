Станом на зараз вже відомо про 18 загиблих. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Пошуки продовжуються, а постраждалим надають всю необхідну допомогу.

До теми Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, в Очакові також неспокійно – є загиблі

Що відомо про жертв теракту Росії

Станом на 7 ранку 28 червня внаслідок обстрілу торговельного центру "Амстор" росіянами загинуло щонайменше 18 людей. З них 1 людина померла в лікарні.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 госпіталізували до лікарні інтенсивного лікування Кременчука.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунів висловив щирі співчуття сім'ям та рідним загиблих та постраждалих.

Як зараз виглядає зруйновний ТРЦ у Кременчуці: фото ДСНС та Дмитро Лунін

До робіт залучили понад 400 надзвичайників

Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Заходи координує Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До робіт від ДСНС залучено 440 людей, серед них 14 психологів, а також 70 одиниць техніки.

Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил і засобів,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

За словами Луніна, загалом до ліквідації наслідків обстрілу ТРЦ залучили близько тисячі осіб: рятувальників, військових, поліцію, швидку та заклади охорони здоров'я. Наразі найголовніше якнайшвидше розібрати завали та встановити точну кількість постраждалих.

Що потрібно знати про обстріл ТРЦ у Кременчуці

27 червня російські окупанти запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди російських окупантів влучили у ТРЦ "Амстор". Загалом у будівлі було близько тисячі мирних українців.

Після влучання ракет у ТРЦ почалася масштабна пожежа, вогонь охопив всю будівлю. Дах впав. Люди опинились в полум'ї та під завалами.

На обстріл ТРЦ вже відреагували у G7, назвавши це воєнним злочином. На ракетний удар по ТЦ в Кременчуці також відреагували у постійному представництві Норвегії при ООН, яка є членом Радбезу. Рада безпеки ООН збереться на засідання 28 червня, щоб обговорити обстріли цивільних українців російськими військами.

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що обстріл ТРЦ у Кременчуці може розслідуватися в Гаазі.

До теми – що відомо про удар по ТРЦ у Кременчуці: дивіться відео