Як розповів голова Миколаївського ОВА Віталій Кім, серед жертв – діти. Він наголосив, що частину із випущених ворогом ракет збила ППО.

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Що відомо про нічні обстріли Миколаївщини

Уночі проти 28 червня російські солдати завдали ракетного удару по Миколаєву. За даними Віталія Кіма, випустили близько 11 ракет. Частина з них збила ППО.

Також уночі окупанти обстріляли Очаків. Загинуло троє українців. Шістьох осіб госпіталізували із пораненнями. Як розповів голова ОВА, загинула дівчинка шести років, ще одна тримісячна дитина перебуває в комі.

Наразі триває робота ДСНС з розбору завалів.

Віталій Кім про нічні обстріли Миколаєва та області: дивіться відео

Дані щодо обстрілів також поширив мер Миколаєва Олександра Сєнкевич. За його даними, впродовж ночі росіяни також обстріляли Баштанський район та Інгульську громаду. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Зранку, 28 червня, росіяни обстріляли Мішково-Погорілівську, Галицинівську, Шевченківську громади. За попередньою інформацією без жертв.

За попередньою інформацією є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється,

– зазначив міський голова.

В Очакові, за актуальними даними, пошкоджено міський ринок. Також російські снаряди поцілили біля будівлі палацу культури. Пряме влучання зафіксоване в приватний сектор, зокрема дві жилі будівлі.

Наслідки обстрілів Очакова / Фото Ганна Замазєєва

Сєнкєвіч наголосив, що через удар у деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання, а також інтернет.