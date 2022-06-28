Как рассказал глава Николаевского ОВА Виталий Ким, среди жертв – дети. Он подчеркнул, что часть из выпущенных врагом ракет сбила ПВО.

Читайте также В Николаеве раздались взрывы: после этого включили сирены

Что известно о ночных обстрелах Николаевщины

Ночью на 28 июня российские солдаты нанесли ракетный удар по Николаеву. По данным Виталия Кима, было выпущено около 11 ракет. Часть из них сбила ПВО.

Также ночью кафиры обстреляли Очаков. Погибли три украинца. Шестерых человек госпитализировали с ранениями. Как рассказал глава ОВА, погибла девочка шести лет, еще один трехмесячный ребенок находится в коме.

В настоящее время идет работа ГСЧС по разбору завалов.

Виталий Ким о ночных обстрелах Николаева и области: смотрите видео

Данные по обстрелам также распространил мэр Николаева Александра Сенкевич. По его данным, ночью россияне также обстреляли Баштанский район и Ингульскую общину. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Утром, 28 июня, россияне обстреляли Мишково-Погореловскую, Галицыновскую, Шевченковскую общины. По предварительной информации, без жертв.

По предварительной информации повреждена, разрушена, инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется,

– отметил городской голова.

В Очакове, по актуальным данным, поврежден городской рынок. Также русские снаряды попали у здания дворца культуры. Прямое попадание зафиксировано в частный сектор, в том числе два жилых здания.

Последствия обстрелов Очакова / Фото Анна Замазеева

Сенкевич подчеркнул, что из-за удара в некоторых районах отсутствует водо-, газо- и энергоснабжение, а также интернет.