В Американском институте изучения войны называют эти контратаки ВСУ успешными. Даже прогнозируют, что в ближайшие недели для российских кафиров будет еще большая угроза.

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Враг усиливает оборону

Из-за недавно прошедших контратак ВСУ россияне сосредоточили свои силы на том, чтобы удерживать оборонные позиции на Юге.

По данным Генштаба, враг ужесточает системы ПВО в Херсонской области. Специалисты предполагают, что это может быть ответом на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Военные аналитики сделали свой прогноз. Согласно ему локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей. В ближайшие недели это может еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне.

Что происходит на Запорожье

ВСУ на Юге также контратакуют и возле Запорожья. Они вынуждают русские войска срочно опрокидывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.

По мнению аналитиков, россияне могут взимать войска в Запорожскую область. Так они надеются оградить от непрерывных атак наших воинов на Мелитополь. А они могут угрожать российскому контролю над городом.

Россия при этом продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну. Этим она действительно активно препятствует своим же вооруженным силам.

Что известно о контрнаступлении Украины

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, рассказывал, когда ВСУ смогут увеличить масштабы контрнаступления . Это самый ожидаемый процесс для каждого украинца. По словам Марченко, переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета.

Также генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечал , что продвижение подразделений Вооруженных Сил Украины на Юге – это действительно титаническая работа, которую украинские военные выполняют отлично. Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевываются временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Однако пока там еще нет масштабного контрнаступления.

Мэр Мелитополя Иван Федоров убеждал , что ВСУ уволят Херсон уже в скором времени. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели. Он сообщал, что украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже более 10 километров.

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