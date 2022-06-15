Контрнаступление ВСУ – самый ожидаемый процесс для каждого украинца. Наша героическая армия способна на невозможное, но преимущество врага в огневой мощи – очень значимый фактор.

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Когда будет контрнаступление

Как сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко, переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета.

Я как реалист. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы предсказать это. Но то, что это не закончится быстро – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета,

– сказал Марченко.

Также он добавил, что ВСУ из-за задержания предоставления оружия где-то теряют во времени и дают врагу обустроить позиции, но это не оказывает существенного влияния на общую ситуацию. Наши воины доказали, что способны на невозможное, о чем свидетельствует успешная оборона Николаева.

Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там. Ну вот видите, у нас все получилось, – добавил генерал-майор ВСУ.

Кроме того, он отметил, чтобы какие-либо мирные договоренности с россиянами уже невозможны. Они прошли точку невозвращения, совершив против Украины и украинцев просто безумные преступления. Любому, кто мечтает о спокойствии и мире путем договоренностей с оккупантами, могут забыть о своих надеждах.

"Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. У нас возник шанс, которого не было за всю историю Украины. И нам просто нужно добить, у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем", – заверил Марченко.

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