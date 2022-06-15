Российские кафиры продолжают активные наступательные действия и обстрелы мирных украинских городов из дальнего оружия. ВСУ ждут помощи партнеров, чтобы не только дать врагу отпор, но и эффективно ответить россиянам.

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Керченский мост – цель номер один

Российские оккупанты опрокидывают большую часть своих резервов в Украину через Керченский мост. ВСУ надеются, что ВСУ предоставят оружие с возможностью дальнего поражения целей, чтобы перебить враг снабжения.

Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Это мы как основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать,

– сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко.

Он добавил, что как только ВСУ удастся выполнить этот план, у россиян начнется паника. Это касается не только военных – многие гражданские, предавшие Украину, начнут лихорадочно искать украинские документы.

Война России против Украины: главное о последних событиях

Более 2 500 тысяч отважных защитников Мариуполя, которых россияне держат в плену, могут находиться на территории Донецкой области. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Ранее родные отважных защитников "Азовстали" обратились к Красному Кресту и международным журналистам с просьбой узнать, в каких условиях находятся наши герои.

В районе Мариуполя россияне развернули комплекс радиоэлектронной борьбы. Они собрались противодействовать и техническим средствам ВСУ, в частности – разведчикам.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о том, что все партнеры Украины активно работают над тем, чтобы обеспечить ВСУ тем оружием, которое наиболее необходимо на фронте. Он заверил, что работа продолжится не только для удовлетворения текущих потребностей, но и перспективы. Он добавил, что необходимое высокоточное дальнее оружие и реактивные системы залпового огня также будут предоставляться для ВСУ.

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