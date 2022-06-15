Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 15 июня. Украинские герои уже 112 суток героически обороняют родную землю от русских оккупантов.

Заметьте Работаем с партнерами, чтобы Украина могла защищаться сейчас и в перспективе – глава Пентагона

В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские кафиры развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь,

– говорится в сообщении.

Главные данные от Генштаба ВСУ

На Северском направлении враг обстрелял позиции украинских защитников и защитниц минометов в приграничных районах. Речь идет о территории Сумской и Черниговской областей. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА.

Между тем, на Славянском направлении враг пытается продолжать наступление на направлении Изюм – Славянск. На направлении Довгенькое – Краснополье российские захватчики без всякого успеха пытались вести штурмовые действия. Кроме того, враг пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Герои ВСУ дали врагу решительный отпор. Кафиры отошли.

Активных действий враг не проводил по следующим направлениям:

Авдеевском;

Кураховском;

Новопавловском;

Запорожский.

На Южнобужском и Таврическом направлении российские кафиры продолжают удерживать оборонные позиции.

Потери врага

По состоянию на 15 июня Генштаб ВСУ сообщил о 32 750 ликвидированных российских захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1440 (+6),

боевых бронированных машин – 3528 (+25),

артиллерийских систем – 722 (+1),

РСЗО – 230 (+1),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатых ракет – 129 (+4),

кораблей /катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),

специальной техники – 55 (+1).

Примите во внимание! Марк Милли – глава Объединенного комитета начальников штабов США – заявил, что российские захватчики не продвигаются, потому что боятся украинского сопротивления.

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