Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 15 июня. Украинские герои уже 112 суток героически обороняют родную землю от русских оккупантов.
Заметьте Работаем с партнерами, чтобы Украина могла защищаться сейчас и в перспективе – глава Пентагона
В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские кафиры развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь,
– говорится в сообщении.
Главные данные от Генштаба ВСУ
На Северском направлении враг обстрелял позиции украинских защитников и защитниц минометов в приграничных районах. Речь идет о территории Сумской и Черниговской областей. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА.
Между тем, на Славянском направлении враг пытается продолжать наступление на направлении Изюм – Славянск. На направлении Довгенькое – Краснополье российские захватчики без всякого успеха пытались вести штурмовые действия. Кроме того, враг пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Герои ВСУ дали врагу решительный отпор. Кафиры отошли.
Активных действий враг не проводил по следующим направлениям:
- Авдеевском;
- Кураховском;
- Новопавловском;
- Запорожский.
На Южнобужском и Таврическом направлении российские кафиры продолжают удерживать оборонные позиции.
Потери врага
По состоянию на 15 июня Генштаб ВСУ сообщил о 32 750 ликвидированных российских захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1440 (+6),
- боевых бронированных машин – 3528 (+25),
- артиллерийских систем – 722 (+1),
- РСЗО – 230 (+1),
- средств ПВО – 97 (+0),
- самолетов – 213 (+0),
- вертолетов – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
- крылатых ракет – 129 (+4),
- кораблей /катеров – 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
- специальной техники – 55 (+1).