Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 15 червня. Українські герої вже 112 діб героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.

Зауважте Працюємо з партнерами, щоб Україна могла захищатися зараз та в перспективі, – глава Пентагону

З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь,

– мовиться у повідомленні.

Головні дані від Генштабу ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції українських захисників та захисниць з мінометів у прикордонних районах. Мовиться про територію Сумської та Чернігівської областей. Окрім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

Тим часом на Слов'янському напрямку ворог намагається продовжувати наступ на напрямку Ізюм – Слов'янськ. На напрямку Довгеньке – Краснопілля російські загарбники без жодного успіху намагався вести штурмові дії. Окрім того, ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Герої ЗСУ дали ворогу рішучу відсіч. Окупанти відійшли.

Активних дій ворог не проводив на таких напрямках:

Авдіївському;

Курахівському;

Новопавлівському;

Запорізькому.

На Південнобузькому та Таврійському напрямку російські окупанти продовжують утримувати оборонні позиції.

Втрати ворога

Станом на 15 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 32 750 ліквідованих російських загарбників. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1440 (+6),

бойових броньованих машин – 3528 (+25),

артилерійських систем – 722 (+1),

РСЗВ – 230 (+1),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилатих ракет – 129 (+4),

кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),

спеціальної техніки – 55 (+1).

Зауважте! Марк Міллі – глава Об'єднаного комітету начальників штабів США – заявив, що російські загарбники не просуваються, бо бояться українського спротиву.

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