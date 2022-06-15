Російські окупанти продовжують активні наступальні дії та обстріли мирних українських міст із дальньої зброї. ЗСУ чекають на допомогу партнерів, щоб не лише дати ворогу відсіч, а й ефективно відповісти росіянам.

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Керченський міст – ціль номер один

Російські окупанти перекидають велику частину своїх резервів в Україну через Керченський міст. ЗСУ сподіваються, що ЗСУ нададуть зброю з можливістю дальнього ураження цілей, щоб перебити ворог постачання.

Це не є секретом ні для їхніх військових, ні для наших військових. Ні для їхніх цивільних, ні для наших цивільних. Це буде ціль номер один для ураження. Це ми ніби основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати,

– повідомив генерал-майор Дмитро Марченко.

Він додав, що як тільки ЗСУ вдасться виконати цей план, у росіян почнеться паніка. Це стосується не лише військових – багато цивільних, які зрадили Україну, почнуть гарячково шукати українські документи.

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Понад 2 500 тисячі відважних захисників Маріуполя, яких росіяни тримають у полоні, можуть перебувати на території Донецької області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Раніше рідні відважних оборонців "Азовсталі" звернулися до Червоного Хреста та міжнародних журналістів з проханням дізнатися, в яких умовах перебувають наші герої.

У районі Маріуполя росіяни розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби. Вони зібралися протидіяти технічним засобам ЗСУ, зокрема – розвідників.

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив про те, що усі партнери України активно працюють над тим, щоб забезпечити ЗСУ тією зброєю, яка найбільш необхідна на фронті. Він запевнив, що робота продовжиться не лише для задоволення поточних потреб, а й на перспективу. Він додав, що необхідна високоточна дальня зброя та реактивні системи залпового вогню також будуть надавати для ЗСУ.

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