15 червня під час брифінгу у Брюсселі Марк Міллі заявив, що зараз через російську агресію під загрозою весь світовий порядок. Саме тому міжнародні партнери допомагають Україні у вигляді озброєння.

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При цьому американський генерал зауважив, що росіянам дуже важко просуватися на Сході через супротив української армії.

Росія не просувається і не може досягти свої початкових успіхів чисто через те, що боїться українського спротиву. Росія зараз намагається продовжити свій наступ на Донбасі. Починаючи з 26 квітня вони (окупанти – 24 канал) намагаються просуватись, але безуспішно,

– розповів Міллі.