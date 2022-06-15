Предатель Аксенов рассказал, как Россия ворует украинское зерно

Об этом заявил коллаборационист Сергей Аксенов, с 2014 года представляющий себя главой временно оккупированного Крыма. Также он рассказал, что вывозят награбленное через Севастополь.

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Зерно с освобожденных (оккупированных – ред.) территорий в Республику Крым проходит транзитом, затем идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном,

– сказал гауляйтер.

Что еще известно о воровстве продовольствия