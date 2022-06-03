Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зафиксировало воровство россиянами 500 тысяч тонн пшеницы из оккупированных регионов с момента военного вторжения.

Из Харьковской, Донецкой и Луганской областей украденное зерно вывозится в Россию, а из Запорожской и Херсонской областей захватчики вывозят продовольствие в оккупированный Крым. А оттуда пытаются кораблями отправить его в другие страны, где это зерно можно продать.

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Только в одну Сирию за последние три месяца Россия направила около 100 тысяч тонн пшеницы, которая была похищена с территории Украины и вывезена в Крым. В Украине подобные действия России назвали преступной деятельностью. С международными ценами на пшеницу выше 400 долларов за тонну такой объем стоил бы более 40 миллионов долларов.

Как Россия вывозит зерно в Сирию

Журналисты привели один из примеров, как россияне вывозят зерно с оккупированных территорий Украины в Сирию. Сначала похищенное зерно доставляется в Севастополь. Там его и грузят на корабле. Один из таких – "Матрос Позинич", который может перевозить около 30 тысяч тонн зерна.

Это одно из трех судов, которые грузили зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения России в Украину, а затем доставили его в Сирию.

В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. Сначала "Матрос Позинич" определил пункт назначения в Бейрут (Ливан), но 25 мая выключил свой транспондер у побережья Ливана, согласно данным отслеживания судна Refinitiv. Новые изображения, представленные Maxar Technologies, показывают сухогруз "Матрос Позинич" в Латакии (Сирия) 27 мая. Спутниковые снимки от Planet Labs 29 мая показали, что судно и дальше пришвартовано в Латакии. И только 1 июня судно снова включило транспондер, и его можно было отследить на западе, подальше от сирийского побережья.

Посольство Украины в Ливане, ссылаясь на украинские правоохранительные органы, утверждает, что зерно на борту "Матрос Позинич" было похищено из украинских хранилищ в районах, недавно оккупированных российскими войсками.

Следует отметить, что Россия обязалась поставить в Сирию миллион тонн пшеницы в рамках двустороннего соглашения в 2021 году.

Россия блокирует украинские порты

Пока Россия бесконтрольно вывозит зерно с оккупированных территорий, военные корабли блокируют украинские порты. Следовательно, наше государство не имеет возможности вывозить зерно на продажу. Из-за чего в мире обостряется продовольственный кризис. Ведь 50% Всемирной продовольственной программы приходится на украинское зерно.

В Украине заблокировано около 20 миллионов тонн зерна. Часть из них начали снабжать сушей, но этого все равно недостаточно.

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