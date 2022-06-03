Среди стран, покупающих украденное украинское зерно, оказалась и Турция. Об этом сообщил посол Василий Боднарь.

Русские массово вывозят краденое украинское зерно в оккупированный Крым: фото колонны грузовиков

Преступление должно быть расследовано

По словам посла, нужно выяснить, кто причастен к этому.

Василий Боднар уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу. Они должны начать расследование, чтобы обнаружить, кто имеет отношение к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Турция обещала доставить наше зерно на рынки

Война России в Украине чревата голодом в мире и ростом цен на продукты. Ведь Россия заблокировала наши порты, и мы не можем экспортировать зерно. Турция обещала помочь Украине с экспортом.

Турецкие дипломаты под эгидой ООН подготовили дорожную карту для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего из-за продолжающейся войны. Ее должны обсудить на встрече Украины, России, Турции и представителей ООН, которую анонсировала именно Турция.

Президент страны Реджеп Эрдоган даже поговорил по телефону с Путиным по этому вопросу. Параллельно был отдельный разговор с Зеленским. Путин якобы сказал, что Россия готова содействовать беспрепятственным перевозкам грузов в координации со своими турецкими партнерами, в том числе зерновыми из украинских портов.

В разговоре с Зеленским Эрдоган подчеркнул, что Турции важно создать безопасный коридор для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морем на внешние рынки.

Турция сообщала, что украинская и российская стороны положительно оценили идею. Надеются, что порты размениваются, а запасы зерна безопасно попадут на рынки.

Россия ворует зерно в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщало, что Россия уже успела украсть у нас 500 тысяч тонн пшеницы из оккупированных регионов. Из Харьковской, Донецкой и Луганской областей украденное зерно вывозится в Россию, а из Запорожской и Херсонской областей – в оккупированный Крым. А оттуда пытаются кораблями отправить его в другие страны, где это зерно можно продать.

Одной из стран, которым Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но в Египте отказались покупать краденое зерно, и судно изменило направление на Ливан и Сирию. Именно эти режимы помогают Путину совершать преступления против человечества.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагали, что из Сирии дальше похищенное зерно могут перевозить в страны Ближнего Востока из-за контрабанды. Кроме зерна, у украинских разведчиков есть информация, что кафиры похищают и другие овощи: свеклу, картофель, капусту и другое.

Украденное зерно разгружали в сирийском порту: смотрите видео