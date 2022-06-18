Об этом рассказал 24 канала генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он отмечает, что продвижение подразделений Вооруженных Сил Украины на юге – это действительно титаническая работа , которую украинские военные выполняют отлично.

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Однако для масштабного контрнаступления и дальнейшего освобождения Юга прежде всего необходимо еще более тяжелое высокоточное вооружение . Тогда продвигаться вперед будет легче. Сейчас над снабжением оружием все активно работают.

Генерал-лейтенант отметил интересную деталь в контрнаступлении ВСУ на определенных участках Запорожской и Херсонской областей. Это помогло улучшить ситуацию на другом участке фронта. Вероятно, оккупанты были вынуждены опрокидывать часть войск.

Это наступление – пример асимметричных действий. Украинские военные нанесли удары в Запорожье и Херсонской области, чем улучшили ситуацию вблизи Изюма. Сейчас в Запорожской области оккупанты нас остановили, а в Херсонской мы продвинулись вперед, – отметил Игорь Романенко.

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Генерал-лейтенант подверг критике украинских чиновников , которые распространяют информацию о потерях, потребностях Вооруженных Сил и т.д. По его словам, лишняя болтовня мешает подразделениям ВСУ выполнять различные поставленные задачи.

К примеру, Соединенные Штаты в зоне боевых действий обычно вводят полную цензуру. Это помогает уберечься от различных фейков и другой информации. Игорь Романенко считает, что информацию о войне нужно давать. Однако он не должен вредить украинским военным.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов также подверг критике различных деятелей , в частности Давида Арахамию, который распространил непонятную информацию о безумных потерях украинских военных на фронте. По его словам, не нужно жонглировать разными цифрами, ведь это – жизнь людей.

, в частности Давида Арахамию, который распространил непонятную информацию о безумных потерях украинских военных на фронте. По его словам, не нужно жонглировать разными цифрами, ведь это – жизнь людей. Арахамия заявил, что на Востоке каждый день получает ранения и погибает около 1 тысячи украинских военных .

. Впоследствии народный депутат и ветеран АТО Роман Костенко опроверг слова Арахамии. Он отмечает, что регулярно общается с украинскими защитниками из разных участков фронта. И потери среди военных значительно меньше .