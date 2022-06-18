Контрнаступление украинские защитники проводят к северо-западу от Изюма. Они добиваются определенных успехов. Об этом сообщают в Институте по изучению войны 17 июня.

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ВСУ перешли в контрнаступление, чтобы отвратить врага от Славянска

Украинские войска, вероятно, ведут контрнаступление к северо-западу от Изюма, чтобы отвлечь российские войска от наступательных операций на Славянск и нарушить российские линии снабжения, и достигают незначительных успехов,

– говорится в сообщении.

Украинские и российские источники все чаще сообщают о возможности украинского контрнаступления на Изюм из юго-восточных окрестностей Харькова.

В Институте отмечают, что один из пророссийских каналов сообщает, что "украинские силы активно пытаются нарушить российские наземные линии связи (ГЛОС) в Изюм".

Также в американском аналитическом центре добавляют, что российские кафиры пытались продвинуться к северу от Славянска и к юго-востоку от Изюма 17 июня. Однако им это не удалось.

Захватчикам не осийским не удалось захватить Богородичное, расположенное примерно в 25 километрах юго-восточнее Изюма. Потому они отступили на ранее занятые позиции. Неудачной была и разведка русских войск в районе Краснополья, расположенного вдоль трассы Е40 до Славянска.

Тем временем украинские военные продолжают контрнаступление к юго-западу от Изюма. Им удалось вытеснить россиян из Дмитровки.

Важные сообщения от Института по изучению войны

17 июня россияне продолжали наземный штурм Северодонецка и его юго-восточных окраин. Удачи не претерпели.

Российские войска пытаются разорвать украинские коммуникации в Лисичанск, как с севера в Славянск, так и на юге возле Бахмута.

ВСУ наносили удары по враждебной логистике и укреплениям в оккупированных населенных пунктах вдоль южной оси. Продолжаются локальные бои.

В пределах Запорожской области российские кафиры перегруппировываются для удержания оборонительных позиций вдоль линии фронта.

Путин подтвердил свою приверженность "завершению" российской операции в Украине. Однако он признал, что неопределенная новая российская тактика требует времени.

По неподтвержденным данным, что Кремль уволил командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Андрея Сердюкова из-за плохой работы.

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