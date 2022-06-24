Как сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, с самого утра его телефон обрывается от звонков.

Важно При обстреле Николаева россияне попали в братскую могилу солдат советской армии

Однако, по его словам, оснований для паники нет, как и эвакуации из Николаева.

Что этому предшествовало

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что ситуация в городе плохая и из-за постоянных обстрелов россиян погибли 111 человек. Мэр призвал горожан эвакуироваться на более безопасную территорию.

Он добавил, что россияне почти каждый день обстреливают разными типами снарядов. Где-то 80% – это снаряды кассетного типа. То есть, реактивные системы залпового огня типа "Смерч" или "Ураган".

Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч,

– сказал он.

Сенкевич рекомендует людям не возвращаться в Николаев, пока украинские защитники не отодвинули врага дальше в Херсон или даже Крым. По его словам, по Николаеву стреляют из Херсонской области, поэтому невозможно заранее запустить сирену из-за небольшого расстояния между городами.

Ответ Виталия Кима

Глава Николаевской ОВ призвал фильтровать информационное поле.

Ситуация такая же, как и последние 4 недели. В военном плане ничего не изменилось,

– призвал Ким.

Какая ситуация в Николаевской области

Ночь на 24 июня оказалась неспокойной в Николаеве. Были воздушные тревоги, а утром – обстрелы города. Первая воздушная тревога ночи 24 июня в Николаевской области была объявлена в 1:56. А в 2:15 объявили отбой. Второй раз сирена в городе зазвучала уже утром – в 7:01. А через 36 минут уже была сирена об отбое.

А 23 июня Николаев был атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования. Эти ракеты были запущены с территории оккупированной Херсонской области. Они попали в производственную и социальную инфраструктуру. Тогда ранение получило одно гражданское лицо.

Перед этим 22 июня российские кафиры запустили сразу семь управляемых ракет по Николаеву . Они попали в разные объекты в городе. После одного из попаданий в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы, возник масштабный пожар, черный дым от которого поднялся на высоту в сотню метров. Следовательно, его были видны во всем городе.