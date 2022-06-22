Российская армия выпустила по Николаеву сразу семь управляемых ракет. Эту информацию подтвердил городской голова Александр Синкевич в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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По его данным, эти ракеты попали в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы. Именно поэтому возник масштабный пожар, дым из которого накрыл весь город.

"Весь город в черном дыму. Должен догореть, потому что погасить это невозможно", – рассказал Александр Синкевич.

По его данным, один человек в результате ракетного удара погиб, еще двое пострадали.

По данным ГСЧС в Николаевской области, на месте пожара работают 17 единиц спецтехники и 64 пожарных. Дополнительно привлечены аварийные бригады "Николаевводоканал", "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаз".

Что касается разрушений, то, кроме этих двух предприятий, ракетным ударом были повреждены школа и пять многоэтажек. А также четыре частных дома. В них выбиты окна и двери, а также повреждена крыша.

Спасатели также сообщили, что после попадания российских ракет в двух районах горела сухая трава на общей площади 260 квадратных метров.