Російська армія випустила по Миколаєву одразу сім керованих ракет. Цю інформацію підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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За його даними, ці ракети влучили в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Саме через це виникла масштабна пожежа, дим з якої накрив все місто.

За даними місцевих журналістів, дим від пожежі внаслідок влучання ракети сягав висотою сотню метрів, через що його було видно з будь-якого куточка Миколаєва

"Все місто в чорному диму. Повинно догоріти, бо загасити це неможливо", – розповів Олександр Сінкевич.

За його даними, одна людина внаслідок ракетного удару загинула, ще двоє постраждали.

За даними ДСНС у Миколаївській області, на місці пожежі працюють 17 одиниць спецтехніки та 64 вогнеборці. Додатково залучено аварійні бригади "Миколаївводоканал", "Миколаївобленерго" та "Миколаївгаз".

Щодо руйнувань, то окрім цих двох підприємств, ракетним ударом були пошкоджені школа та п'ять багатоповерхівок. А також чотири приватні будинки.

Одна з ракет вибухнула просто на дорозі. Через це утворилася вирва глибиною до п'ять метрів. А вибуховою хвилею та осколками від неї й були пошкодженні школа (вибиті вікна, пошкоджено дах), кілька житлових будинків у приватному секторі та дев'ятиповерхівка неподалік.

Рятувальники також повідомили, що після влучення російських ракет у двох районах горіла суха трава на загальній площі 260 метрів квадратних.

Варто нагадати, що перші повідомлення про вибухи у місті з'явилися об 11:14. Лише за хвилину, об 11:15 оголосили повітряну тривогу у Миколаєві, а згодом – об 11:30 сигнал тривоги почули у всій області. Відбій повітряної тривоги пролунав лише о 12:46.

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