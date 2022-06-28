Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Там объяснили, что 27 июня враги продолжали укреплять рубеж обороны.

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Россияне снова атаковали мирных на Юге

Николаев снова обстреляли реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Поражены частные подворья и дома, автомобиль,
– сообщило командование.

Добавили, что кассетные боеприпасы оказались разбросаны у остановки общественного транспорта. К счастью, о пострадавших данные не поступали.

Кроме того, враги продолжали осуществлять:

  • инженерные укрепления рубежей обороны;
  • ракетно-артиллерийские обстрелы, а также авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

Парные и одиночные вертолеты врага пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине, однако ВСУ не уступили.

ВСУ атаковали врага в небе

Наши штурмовики и многоцелевые вертолеты нанесли 5 авиационных ударов по скоплению личного состава врага и его технике в:

  • Снегиревскому;
  • Криворожском;
  • Бериславском районах.

Их результаты дознаются. Кроме того, известно, что на Юге в течение 27 июня враг потерял:

  • 18 русских кафиров;
  • танк Т-72;
  • самоходную гаубицу "Акация";
  • автомобильную технику;
  • полевой склад боеприпасов в Херсонской области.

В Черном море кафиры продолжают держать свои силы

В Черном море без изменений в корабельной группировке вражеского флота – 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины,
– рассказали в ОК "Юг".

Там также напомнили людям, когда шторм затихает, то минная опасность у побережья усиливается.

Именно поэтому в Одесской области запрещено пребывание маломерных плавсредств в Тилигульском, Малом Аджалицком и Будацком лиманах, на озерах Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас.

Пребывание плавсредств разрешили субъектам хозяйствования на основании специального разрешения и только в светлое время суток.

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