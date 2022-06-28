Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Там объяснили, что 27 июня враги продолжали укреплять рубеж обороны.
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Россияне снова атаковали мирных на Юге
Николаев снова обстреляли реактивной системой залпового огня "Ураган" кассетными боеприпасами. Поражены частные подворья и дома, автомобиль,
– сообщило командование.
Добавили, что кассетные боеприпасы оказались разбросаны у остановки общественного транспорта. К счастью, о пострадавших данные не поступали.
Кроме того, враги продолжали осуществлять:
- инженерные укрепления рубежей обороны;
- ракетно-артиллерийские обстрелы, а также авиационные удары по нашим позициям и мирным населенным пунктам.
Парные и одиночные вертолеты врага пытался отвоевать утраченное положение в районе Потемкиного, Плотницкого и Лупарева на Херсонщине, однако ВСУ не уступили.
ВСУ атаковали врага в небе
Наши штурмовики и многоцелевые вертолеты нанесли 5 авиационных ударов по скоплению личного состава врага и его технике в:
- Снегиревскому;
- Криворожском;
- Бериславском районах.
Их результаты дознаются. Кроме того, известно, что на Юге в течение 27 июня враг потерял:
- 18 русских кафиров;
- танк Т-72;
- самоходную гаубицу "Акация";
- автомобильную технику;
- полевой склад боеприпасов в Херсонской области.
В Черном море кафиры продолжают держать свои силы
В Черном море без изменений в корабельной группировке вражеского флота – 2 ракетных носителя по 8 ракет каждый продолжают держать под угрозой боевого применения всю территорию Украины,
– рассказали в ОК "Юг".
Там также напомнили людям, когда шторм затихает, то минная опасность у побережья усиливается.
Именно поэтому в Одесской области запрещено пребывание маломерных плавсредств в Тилигульском, Малом Аджалицком и Будацком лиманах, на озерах Сасык, Шаганы, Алибей, Бурнас.
Пребывание плавсредств разрешили субъектам хозяйствования на основании специального разрешения и только в светлое время суток.
Ситуация на Юге: последние новости
- 27 июня американский Институт изучения войны сообщил, что кафиры на Юге усилили интенсивность обстрелов на 150% . Своими атаками они почти уничтожили населенные пункты у Давыдова Брода и реки Ингулец.
- Кроме того, враги не хотят, чтобы Вооруженные Силы Украины перегруппировались на линии южного фронта.
- Стоит вспомнить, что в оперативном командовании "Юг" рассказали, что наши военнослужащие там в течение 26 июня уничтожили два вражеских боеприпаса , танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 - автомобильной техники, а также 39 единиц личного состава.
- 26 июня советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что в скором времени будет много хороших новостей с Юга Украины . В частности, потому, что ВСУ идут в контрнаступление, оккупанты роют окопы и готовятся к обороне. Более того, в дальнейшем ситуация для России будет только ухудшаться.
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