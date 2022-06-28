Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Там пояснили, що 27 червня вороги продовжували укріплювати рубіж оборони.
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Росіяни знову атакували мирних на Півдні
Миколаїв знов обстріляли реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль,
– повідомило командування.
Додали, що касетні боєприпаси опинились розкидані біля зупинки громадського транспорту. На щастя, про постраждалих дані не надходили.
Окрім того, вороги продовжували здійснювати:
- інженерні укріплення рубежів оборони;
- ракетно-артилерійські обстріли, а також авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах.
Парні та поодинокі гелікоптерні удари ворога намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині, проте ЗСУ не поступилися.
ЗСУ атакували ворога в небі
Наші штурмовики та багатоцільові гелікоптери завдали 5 авіаційних ударів по скупченню особового складу ворога та його техніці в:
- Снігурівському;
- Криворізькому;
- Бериславському районах.
Їхні результати дорозвідуються. Окрім того, відомо, що на Півдні протягом 27 червня ворог втратив:
- 18 російських окупантів;
- танк Т-72;
- самохідну гаубицю "Акація";
- автомобільну техніку;
- польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.
У Чорному морі окупанти далі тримають свої сили
В Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту – 2 ракетних носії по 8 ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України,
– розповіли в ОК "Південь".
Там також нагадали людям, – коли шторм затихає, то мінна небезпека біля узбережжя підсилюється.
Саме тому на Одещині заборонено перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас.
Перебування плавзасобів дозволили суб'єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки в світлий час доби.
Ситуація на Півдні: останні новини
- 27 червня американський Інститут вивчення війни повідомив, що окупанти посилили інтенсивність обстрілів на 150% на Півдні. Своїми атаками вони майже знищили населені пункти біля Давидовго Броду та річки Інгулець.
- Окрім цього, вороги не хочуть, щоб Збройні Сили України перегрупувались на лінії південного фронту.
- Варто пригадати, що в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що наші військовослужбовці на Півдні протягом 26 червня знищили два ворожі склади боєприпасів, танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки, а також 39 одиниць особового складу.
- 26 червня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що незабаром буде багато гарних новин з Півдня України. Зокрема, тому, що ЗСУ йдуть в контрнаступ, натомість окупанти риють окопи та готуються до оборони. Ба більше, надалі ситуація для Росії буде тільки погіршуватись.
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