Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Там пояснили, що 27 червня вороги продовжували укріплювати рубіж оборони.

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Росіяни знову атакували мирних на Півдні

Миколаїв знов обстріляли реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль,

– повідомило командування.

Додали, що касетні боєприпаси опинились розкидані біля зупинки громадського транспорту. На щастя, про постраждалих дані не надходили.

Окрім того, вороги продовжували здійснювати:

інженерні укріплення рубежів оборони;

ракетно-артилерійські обстріли, а також авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах.

Парні та поодинокі гелікоптерні удари ворога намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині, проте ЗСУ не поступилися.

ЗСУ атакували ворога в небі

Наші штурмовики та багатоцільові гелікоптери завдали 5 авіаційних ударів по скупченню особового складу ворога та його техніці в:

Снігурівському;

Криворізькому;

Бериславському районах.

Їхні результати дорозвідуються. Окрім того, відомо, що на Півдні протягом 27 червня ворог втратив:

18 російських окупантів;

танк Т-72;

самохідну гаубицю "Акація";

автомобільну техніку;

польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

У Чорному морі окупанти далі тримають свої сили

В Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту – 2 ракетних носії по 8 ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України,

– розповіли в ОК "Південь".

Там також нагадали людям, – коли шторм затихає, то мінна небезпека біля узбережжя підсилюється.

Саме тому на Одещині заборонено перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас.

Перебування плавзасобів дозволили суб'єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки в світлий час доби.

Ситуація на Півдні: останні новини

27 червня американський Інститут вивчення війни повідомив, що окупанти посилили інтенсивність обстрілів на 150% на Півдні. Своїми атаками вони майже знищили населені пункти біля Давидовго Броду та річки Інгулець.

Окрім цього, вороги не хочуть, щоб Збройні Сили України перегрупувались на лінії південного фронту.

Варто пригадати, що в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що наші військовослужбовці на Півдні протягом 26 червня знищили два ворожі склади боєприпасів, танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки, а також 39 одиниць особового складу.

26 червня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що незабаром буде багато гарних новин з Півдня України. Зокрема, тому, що ЗСУ йдуть в контрнаступ, натомість окупанти риють окопи та готуються до оборони. Ба більше, надалі ситуація для Росії буде тільки погіршуватись.

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