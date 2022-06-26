Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, сейчас Путин находится на пике, ведь россияне оккупировали значительную часть наших территорий.

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Однако, как считает Смирнов, дальше ситуация для России будет ухудшаться , но сопротивление окончательное уже завершено.

Он отметил, что сейчас есть только одна точка, где кафиры пытаются штурмовать – это направление Северодонецк – Лисичанск.

В то же время на Юге россияне интенсивно роют окопы, они уже не думают нападать и готовятся к обороне. По другим направлениям в том числе,

– подчеркнул Смирнов.

Он говорит, что сейчас вырисовывается определенное наше успешное частичное контрнаступление на Юге Украины.

"Так возможно по некоторым направлениям мы продвинулись пока не так много, на 15 – 20 километров, но мы продвинулись вперед, это важно. Мы находимся уже близко к Херсону", – ответил Смирнов.

Советник главы МВД объяснил, что сейчас наша ключевая позиция – контратаковать Юг .

Почему? Потому что враг пытался атаковать по всем фронтам, но это не дало успеха, а сейчас кафиры концентрируют войска и просто штурмуют, потому что не могут ничего сделать,

– ответил он.

По информации Смирнова, россияне сейчас снимают много вооружений и солдат с Юга, в частности, на Запорожском направлении, и опрокидывают их на Восток. "И наша задача – контратаковать на юге, чтобы оттянуть их войска и создавать им дискомфорт там", – добавил он.

По его мнению, в ближайшей перспективе по Югу Украины будет много хороших для нас новостей .

Советник министра говорит, что стратегически победа за Украиной, но это не значит, что нам нужно расслабиться. Потому что, к сожалению, война только на нашей территории.

Смирнов рассказал о ситуации на Юге Украины: видео



К слову, бои за украинскую землю продолжаются уже пятый месяц. Горячая фаза войны продолжается, но ВСУ мощно отражают врага. Наступательные действия кафиры проводят на Донбассе. Какие изменения произошли на фронте за последние сутки – читайте здесь .