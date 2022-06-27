Российские захватчики сосредоточены на том, чтобы предотвратить перегруппировку украинских войск вдоль южного фронта. Об этом сообщают в институте по изучению войны 26 июня.

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На 150% возросла интенсивность обстрелов на Юге

Российские войска усилили обстрелы на 150% и что российские обстрелы почти полностью уничтожили населенные пункты в районе Давидов Брид вдоль восточного берега реки Ингулец,

– говорится в сообщении.

Оккупанты 26 июня продолжили оборонные действия и обстреляли украинские позиции вдоль южной оси. Они снова безрезультатно попытались вернуть утраченные позиции в Потемкино на северо-западе Херсонской области.

Захватчики усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонско-Николаевской области на западном берегу реки Ингулец. Таким образом, они пытаются отразить недавние контратаки ВСУ.

Основные сообщения из Института изучения войны

Российские кафиры нанесли ракетный удар по Киеву впервые с 29 апреля. Это совпадает с саммитом лидеров G7.

Российский генерал-полковник Геннадий Жидко, вероятно, взял на себя роль командующего военными операциями в Украине.

Захватчики продолжали атаковать на южные окраины Лисичанска, укрепили контроль над Северодонецком и окрестными населенными пунктами.

Россияне проводят военные операции к востоку от Бахмута для контроля трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск.

Российские подразделения безрезультатно штурмовали северо-западнее Славянска.

Оккупационная "власть" усиливает меры по прекращению деятельности украинских партизан на оккупированных территориях. Она ужесточает меры фильтрации и похищения мирного населения.

Захватчики нанесли артиллерийские и ракетные удары в районах Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

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