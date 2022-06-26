Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Там обнародовали данные по ситуации в регионе в течение 25 июня.

Обстрелы на Юге – доказательства отчаянной агонии врага: происходившее в регионе 23 июня

Россияне значительно усилили обстрелы

Российские кафиры на Юге продолжают обороняться, не создавая новых ударных группировок и пытаясь истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету "воздух-воздух",
– сообщило ОК "Юг".

Добавили также, что:

  • по южному Криворожью ударили реактивными системами залпового огня, повредив частные дома и социальную инфраструктуру;
  • к счастью, люди не погибли;
  • в ответ наша авиация 5 раз ударила по скоплению кафиров и техники, по командным и опорным пунктам подразделений России;
  • результаты ударов наших бойцов еще разведывают.

Потери врага растут: Россия похищает даже детей наших бойцов

На Юге российские кафиры потеряли:

  • 24 единицы личного состава;
  • 2 танка;
  • а еще 5 других бронированных машин;
  • 2 полевых склада боеприпасов;
  • 1 огневую точку.

На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские кафиры похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов,
– сообщило командование.

Добавило также, что российские кафиры обстреливают общины, когда волонтеры пытаются наладить поставки лекарств или товары первой необходимости.

В Черном море бурлит шторм, поэтому оккупантам не поздоровится

Шторм в Черном море создает враждебному флоту и плавсоставу испытания на прочность вестибулярного аппарата.

"2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря", - объяснило командование.

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