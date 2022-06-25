Как рассказали в оперативном командовании "Юг", информация о пострадавших уточняется.

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По Николаеву стреляли ракетами типа "Оникс"

В ОК "Юг" подтвердили, что для утреннего массированного обстрела Николаева россияне использовали 9 ракет типа "Оникс". Их выпустили из берегового комплекса "Бастион", который находится во временно оккупированном Крыму.

При этом противник снова гнал по гражданской инфраструктуре.

Вновь атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется,

– рассказали в ОК "Юг".

В то же время, мэр Николаева Александр Сенкевич добавил , что пострадали государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем взрывом выбило стекла.

Последствия обстрелов Николаева / Фото телеграмм Александра Сенкевича

Важно! В течение ночи 25 июня русские войска запустили десятки ракет по украинской территории. Приблизительно 30 из них ударили по Житомирщине, 20 – попали по Десне Черниговщины. На Львовщину летели 6 ракет, однако 2 из них сбили ПВО.

Ситуация в Николаевской области: коротко

Утром 25 российские кафиры обстреляли Николаев – выпустили 5 ракет типа "Калибр". Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, враг неслучайно использует крылатые ракеты. Несмотря на меньшую зону поражения, они наносят более серьезные разрушения.

Николаевскую область обстреляли вечером 23 июня. Под ударом оказалось село Новониколаевка Первомайской общины. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Также вражеская ракета разрушила одно здание, еще несколько жилых домов получили повреждения.

Утром 23 россиянина стреляли из тяжелой ствольной артиллерии и предположительно ракетного комплекса "Точка-У". Огонь вели по направлению временно оккупированных территорий Херсонской области. Сообщается, что захватчики пытались попасть ракетой в одну из телебашен города, однако она попала в уличную уборную.

22 июня российские кафиры запустили сразу семь управляемых ракет по Николаеву . Они попали в разные объекты в городе. После одного из попаданий в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы, возник масштабный пожар.

Вместе с тем, в Николаеве началась легкая паника из-за информации о якобы организованной эвакуации из города. Однако, как заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, оснований для паники нет, как и вывоз людей из города.

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