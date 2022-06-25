Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", інформація щодо постраждалих уточнюється.
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По Миколаєву стріляли ракетами типу "Онікс"
В ОК "Південь" підтвердили, що для ранкового масованого обстрілу Миколаєва росіяни використали 9 ракет типу "Онікс". Їх випустили з берегового комплексу "Бастіон", який розташовується в тимчасово окупованому Криму.
При цьому противник знову гатив по цивільній інфраструктурі.
Знов атаковано портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється,
– розповіли в ОК "Південь".
Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що постраждали державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки.
Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото телеграм Олександра Сєнкевича
Ситуація на Миколаївщині: коротко
- Вранці 25 російські окупанти обстріляли Миколаїв – випустили 5 ракет типу "Калібр". Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог невипадково використовує крилаті ракети. Попри меншу зону ураження вони завдають серйозніших руйнувань.
- Миколаївську область обстріляли ввечері 23 червня. Під ударом опинилося село Новомиколаївка Первомайської громади. Загинула одна людина, ще четверо – отримали поранень. Також ворожа ракета зруйнувала один будинок, ще кілька житлових будинків отримали пошкодження.
- Уранці 23 росіяни стріляли з важкої ствольної артилерії та імовірно ракетного комплексу "Точка-У". Вогонь вели з напрямку тимчасово окупованих територій Херсонської області. Повідомляється, що загарбники намагалися влучити ракетою в одну з телевеж міста, проте вона поцілила у вуличну вбиральню.
- 22 червня російські окупанти запустили одразу сім керованих ракет по Миколаєву. Вони влучили в різні об'єкти в місті. Після одного з влучань в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла масштабна пожежа.
- Разом із тим, у Миколаєві почалася легка паніка через інформацію про нібито організовану евакуацію з міста. Однак, як заявив сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, підстав для паніки немає, як і вивезення людей із міста.
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