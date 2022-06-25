Карта України "червоніла" майже повністю від оголошених тривог кілька разів. Про неспокійну та наповнену обстрілами ніч читайте деталі у матеріалі 24 каналу.

До теми Російські літаки вночі завдавали ракетних ударів по Україні з території Білорусі

Повітряні тривоги почали оголошувати вже після опівночі

Близько першої ночі про повітряну тривогу оголосили у кількох областях України. Першими про вибухи повідомили жителі Запорізької та Дніпропетровської областей. У Кам'янському, що за 40 кілометрів від Дніпра, повідомили навіть про те, що відчули ударну хвилю.

По всій території України сирени зазвучали по третій ночі

Масово сирени українці почули вже по третій ночі. Одразу після цього почали з'являтись повідомлення і про звуки вибухів – з різних куточків України. Інформація у соцмережах з'являлась з Київщини, Чернігівщини, Харківщини, Львівщини, Житомирщини, Тернопільщини.

Дуже багато вибухів було на Житомирщині

Найскладніша ситуація була на Житомирщині: тут лунала ціла серія вибухів, яка згодом знову повторилась. Людей місцева влад просила не покидати укриттів. Також підтвердив те, що вкотре під ракетний удар потрапило і селище Десна, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Більше про це тут Росіяни обстріляли селище Десна, на Житомирщині ОВА також застерегла про вибухи