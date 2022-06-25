За даними наших розвідників, таким чином Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України. Для цього використовує найбільш підступні методи.

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З яких літаків випускали ракети по Україні

Наші розвідники повідомили, що російські бомбардувальники били по нашій державі безпосередньо з території Білорусі. Для цього використали шість літаків Ту-22М3. Ворожа авіація виконала пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков біля Мозиря. Це приблизно за 50 – 60 кілометрів від державного кордону України.

Ці бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка", який розташований у Калузькій області Росії. Далі їхній маршрут пролягав через територію Смоленської області. Тоді бомбардувальники входили в повітряний простір Білорусі.

Вони запустили ракети та полетіли назад у аеропорт "Шайковка" в Росію, звідки і вилетіли. Завдали ракетних ударів по Київській, Чернігівській, Сумській областях.