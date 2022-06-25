Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
Увага Ворог атакував десятками ракет, ЗСУ відбили штурм на Харківщині: основне за 122 день війни
Сьогодні о 6 ранку почались нову обстріли. Стріляли ракетами типу калібр. Всього ми нарахували 5 ракет. Відразу після обстрілів ми не повідомляємо місця, куди впали ракети. Поцілили, як завжди, у різні об'єкти громадської інфраструктури та об'єкти, які не експлуатуються,
– зазначив Сєнкевич.
Кількість постраждалих наразі уточнюють. Сєнкевич зауважив, що якщо раніше росіяни обстрілювали Миколаїв касетними снарядами, то зараз ворог використовує крилаті ракети, або ракети типу "Калібр" – вони мають меншу зону ураження, але руйнувань від них більше.
Тривогу на Миколаївщині оголосили близько 06:15.
Атаки росіян на Миколаїв: останні новини
У Баштанському районі вдень 24 червня було обстріляно Широківську громаду. Ворожі боєприпаси влучили по дорогах населених пунктів, значних пошкоджень і потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді, обстріли сіл по лінії розмежування.
Упродовж дня 24 червня були обстріли в Первомайській громаді Миколаївського району. В селі Новомиколаївка внаслідок обстрілів згорів житловий будинок, інші будинки зазнали часткових пошкоджень.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав миколаївців виїхати з міста через постійні обстріли. Голова ОВА Віталій Кім уточнив інформацію. Він зазначив, що евакуація є добровільною, змушувати людей виїжджати ніхто не буде.
23 червня ракети по обласному центру Росія випустила з підводного човна. За інформацією джерел загорівся термінал з зерном.
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