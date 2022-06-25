Найбільш важливу та актуальну інформацію про справді вагомі події цього дня війни 24 канал зібрав у одному матеріалі. Більше – читайте далі.

Важливо Зброя буде, вже незабаром – ще більше, – Кулеба

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06:45 Журналістам вдалось встановити імена близько 4 тисяч імен загиблих в Україні окупантів. Це дозволили зробити дані у відкритих джерелах. 20% ліквідованих російських військових служили у ВДВ.

06:22 Під час чергової повітряної тривоги про вибухи повідомили у Миколаєві. Інформацію підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

04:55 Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що росіяни знову атакували ракетами селище Десна. Також вибухи підтвердили і в Житомирській ОВА, там закликали не виходити з укриттів.

04:53 У Чорному морі триває сильний шторм. Через це росіяни відвели частину свого флоту, залишивши 2 ракетні та 1 десантний корабель. Попри це, загроза завдання ракетних ударів є дуже великою.

03:30 Радник голови ОП Олексій Арестович не вірить у здатність росіян захопити Донецьку область. Він вважає, що задля окупації Луганщини застосовують останні зусилля. На відновлення ворогам довелось вивести 5 БТГр.

03:22 Під час чергової повітряної тривоги вибухи пролунали одразу в низці областей. Зокрема, мовиться про Львівщину, Тернопільщину, Житомирщину, Київщину та Харківщину. Не виключено, що частина з них була роботою системи ППО.

01:43 Мер міста Південне, що Харківщині, який закликав місцевих жителів не опиратись росіянам, вийшов на роботу. Обвинувачення у його справі змінили з державної зради на посягання на територіальну цілісність.

00:51 Під час повітряної тривоги про вибухи повідомили у Запоріжжі та Дніпрі.

00:38 Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що українська влада докладає всіх зусиль, аби Україна отримала зброю якнайшвидше. Він зазначив, що вже незабаром озброєння буде набагато більше.

00:12 Ввечері 24 червня росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині. Загалом було 14 "прильотів". На щастя, значних руйнувань та жертв немає.