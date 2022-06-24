Відповідну заяву міністр зробив ввечері під час телемарафону "Єдині новини". Це трапилось 24 червня.

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Кулеба пояснив, коли буде зброя для України

Дмитро Кулеба розповів, що прямого зв'язку між кандидатством України в ЄС та постачанням нам зброї – немає.

Та, повірте мені, навіть в найбільш "гарячі" дні боротьби за кандидатство ми ніколи не припиняли боротись, щоб якомога більше зброї прийшло в Україну.

Глава міністерства пояснив, що тільки 24 червня у президента України щодо цього було 2 наради.

Я хочу запевнити кожного солдата, який зараз боронить державу в тому, що зброя буде і вже незабаром її буде більше. Ми прискорюємо ці процеси спільними зусиллями,
– пояснив Кулеба.

Додав також, що партнери бачать, що нам потрібно більше зброї і чітко знають, яку саме зброю нам потрібно передати.

Коментуючи перелік вимог від Євросоюзу, Дмитро Кулеба запевнив, що статус кандидата у члени ЄС в України не заберуть. Міністр пояснив, що виконання цих умов важливе для переходу України на наступний етап – тобто для початку переговорів про вступ в ЄС.

Коротко про зброю від світу для України

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