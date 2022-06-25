Соответствующее заявление министр сделал вечером во время телемарафона "Единые новости". Это произошло 24 июня.

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Кулеба прокомментировал вопросы оружия для Украины

Дмитрий Кулеба рассказал, что прямой связи между кандидатством Украины в ЕС и поставкой нам оружия нет.

Однако министр добавил: "Да, поверьте мне, даже в самые "горячие" дни борьбы за кандидатство мы никогда не прекращали бороться, чтобы как можно больше оружия пришло в Украину".

Глава министерства пояснил, что только 24 июня у президента Украины на этот счет было 2 совещания.

Я хочу заверить каждого солдата, который сейчас защищает государство, в том, что оружие будет и уже скоро его будет больше. Мы ускоряем эти процессы совместными усилиями,

– объяснил Кулеба.

Добавил также, что партнеры видят, что нам нужно больше оружия и четко знают, какую технику нам нужно передать.

Комментируя список требований от Евросоюза, Дмитрий Кулеба заверил, что статус кандидата в члены ЕС у Украины не заберут. Министр пояснил, что выполнение этих условий важно для перехода Украины на следующий этап – то есть для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Кратко об оружии от мира для Украины

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