Об этом заявили члены Европейского совета в прессрелизе, опубликованном после первого дня саммита ЕС, состоявшегося 23 июня.

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В Европейском совете подчеркнули, что хотят помочь Украине отстоять свое право на самооборону от агрессии России.

Европейский союз по-прежнему твердо предан предоставлению дальнейшей военной поддержки, чтобы помочь Украине осуществить свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и защищать свою территориальную целостность. С этой целью Европейский совет призывает Совет оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки,

– говорится в прессрелизе.

В ЕС в очередной раз обратились в Россию

Европейский совет призвал Россию "немедленно прекратить нацеливаться на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерновых" из Украины. Также в ЕС призвали страну-агрессорку разблокировать Черное море, в том числе порт Одессы, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции, обвиняя Россию в глобальном кризисе продовольственной безопасности.

Россия, используя продовольствие как оружие в своей войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она спровоцировала,

– говорится в сообщении.

Беларусь тоже не избежит ответственности

Европейский совет осудил нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, добавив, что "необходимо соблюдать международное гуманитарное право, в том и числе по обращению с военнопленными".

Россия, Беларусь и все, кто несет ответственность за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом,

– подчеркнул Европейский совет.

Украина получила статус кандидата в ЕС

23 июня европейские лидеры одобрили историческое решение – Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В Украине уже внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов, но еще предстоит сделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.

Вместе с Украиной статус кандидата на вступление в Евросоюз предоставили Молдове. А вот Грузии статус кандидата не предоставили. Глава председатель Европейского совета Шарль Мишель сказала, что это может произойти, если страна предпримет несколько важных шагов.

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