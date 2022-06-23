Да, одобрили официальное решение. Получив статус кандидата Украина продолжает свое движение к членству в ЕС. Это юридическое закрепление европейского будущего нашего государства.

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Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Исторический момент! Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!

– написал Шарль Мишель.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в тот день заявила, что в Украине уже внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов, но еще необходимо проделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.

Вместе с Украиной Еврокомиссия также рекомендовала предоставить и Молдове статус кандидата, что и произошло. Грузия же рекомендации не получила.

Сегодня удачный день для Европы. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского, президента Молдовы Майю Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ваши страны являются частью нашей семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает,

– написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сегодня, когда решение о кандидатстве было принято.

Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский о предоставлении статуса кандидата

Президент Владимир Зеленский отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Он поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен.

Президент подчеркнул, что это – исторический момент в отношениях Украины и ЕС.

Это – победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом – победим врага и будем отдыхать. А может сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. А может даже, победим, отстроим, вступим в ЕС, а потом будем отдыхать,

– заявил президент.

Накануне СМИ писали, что все 27 стран ЕС единогласно согласовали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Сначала решение согласовали послы стран.

Что Украине дает статус кандидата

В правительстве озвучивали ряд преимуществ, которые получит Украина с этим статусом. Это положит начало всеобъемлющей трансформации всех сфер.

Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что теперь у страны будет более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политик ЕС.

Также Украина станет привлекательнее для инвесторов, бизнес будет более защищенным.

Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран. Ее будут предоставлять через гранты, инвестиции или как техническую помощь.

Путь Украины в ЕС

Украина доказывает свое право быть членом ЕС еще с 2014 года. Заявку на вступление президент Владимир Зеленский подписал после полномасштабного вторжения России в феврале.

В этом стремлении нас поддержали соседи. В частности, Польша и Великобритания. Однако звучали разные мнения. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ранее делал заявления, которые могли указывать на то, что нам предложат "промежуточный вариант" соглашения. Он говорил, что должно быть новое объединение стран, стремящихся присоединиться к ЕС. Неоднозначные заявления звучали от канцлера Германии Олафа Шольца.

Однако уже 16 июня во время совместного приезда в Киев Макрон и Шольц озвучили другое. Лидеры открыто поддержали предоставление Украине статуса кандидата.

После этого 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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