Да, одобрили официальное решение. Получив статус кандидата Украина продолжает свое движение к членству в ЕС. Это юридическое закрепление европейского будущего нашего государства.
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Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Исторический момент! Сегодня – веховой шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!
– написал Шарль Мишель.
Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в тот день заявила, что в Украине уже внедрено около 70% европейских правил, норм и стандартов, но еще необходимо проделать важную работу по верховенству права, деолигархизации и борьбе с коррупцией.
Вместе с Украиной Еврокомиссия также рекомендовала предоставить и Молдове статус кандидата, что и произошло. Грузия же рекомендации не получила.
Сегодня удачный день для Европы. Поздравляю президента Украины Владимира Зеленского, президента Молдовы Майю Санду и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ваши страны являются частью нашей семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает,
– написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сегодня, когда решение о кандидатстве было принято.
Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский о предоставлении статуса кандидата
Президент Владимир Зеленский отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Он поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен.
Президент подчеркнул, что это – исторический момент в отношениях Украины и ЕС.
Это – победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом – победим врага и будем отдыхать. А может сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. А может даже, победим, отстроим, вступим в ЕС, а потом будем отдыхать,
– заявил президент.
Накануне СМИ писали, что все 27 стран ЕС единогласно согласовали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Сначала решение согласовали послы стран.
Что Украине дает статус кандидата
- В правительстве озвучивали ряд преимуществ, которые получит Украина с этим статусом. Это положит начало всеобъемлющей трансформации всех сфер.
- Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что теперь у страны будет более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политик ЕС.
- Также Украина станет привлекательнее для инвесторов, бизнес будет более защищенным.
- Украине будет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран. Ее будут предоставлять через гранты, инвестиции или как техническую помощь.
Путь Украины в ЕС
Украина доказывает свое право быть членом ЕС еще с 2014 года. Заявку на вступление президент Владимир Зеленский подписал после полномасштабного вторжения России в феврале.
В этом стремлении нас поддержали соседи. В частности, Польша и Великобритания. Однако звучали разные мнения. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон ранее делал заявления, которые могли указывать на то, что нам предложат "промежуточный вариант" соглашения. Он говорил, что должно быть новое объединение стран, стремящихся присоединиться к ЕС. Неоднозначные заявления звучали от канцлера Германии Олафа Шольца.
Однако уже 16 июня во время совместного приезда в Киев Макрон и Шольц озвучили другое. Лидеры открыто поддержали предоставление Украине статуса кандидата.
После этого 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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