Так, схвалили офіційне рішення. Отримавши статус кандидата, Україна продовжує свій рух до членства в ЄС. Це юридичне закріплення європейського майбутнього нашої держави.

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Напередодні ЗМІ писали, що усі 27 країн ЄС одноголосно погодили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Спочатку рішення погодили посли країн.

Що Україні дає статус кандидата

В уряді озвучували низку переваг, які отримає Україна з цим статусом. Це започаткує всеохопну трансформацію всіх сфер.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що тепер країна матиме ширші можливості для того, щоб її голос був почутий під час формування політик ЄС.

Також Україна стане більш привабливою для інвесторів, бізнес буде більш захищеним.

Україні буде доступна фінансова допомога для країн, які готуються до вступу в ЄС. Її надаватимуть через гранти, інвестиції або як технічна допомога.

Шлях України до ЄС

Україна доводить своє право бути членом ЄС ще з 2014 року. Заявку на вступ президент Володимир Зеленський підписав після повномасштабного вторгнення Росії у лютому.

У цьому прагненні нас одразу підтримали сусіди. Зокрема, Польща та Велика Британія. Однак лунали різні думки. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон раніше робив заяви, які могли вказувати на те, що нам запропонують "проміжний варіант" угоди. Він казав, що має бути нове об'єднання країн, які прагнуть приєднатися до ЄС. Неоднозначні заяви лунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Проте вже 16 червня під час спільного приїзду в Київ Макрона з Шольцом озвучили інше. Лідери відкрито підтримали надання Україні статусу кандидата.

Після цього, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.

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