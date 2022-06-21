Про це оголосив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор'я у Ризі. За його словами, нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС, а стратегічне партнерство пов’язує країни Тримор’я із США, Британією чи Європейською комісією.

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Україна доєдналася до Ініціативи трьох морів

Ми вирішили створити новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів – окрім стратегічного партнерства – партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися,

– сказав Дуда.

Він додав, що країни, які є або будуть на шляху до вступу в Європейський Союз, зможуть претендувати на такий статус партнерства з Ініціативою трьох морів.

Дуда підкреслив, що всі країни Тримор'я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС. "Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською Радою цього тижня – наприкінці тижня", – сказав президент Польщі.

Шлях України до Тримор'я

Як повідомлялось в новинах раніше, Україна неодноразово виявляла бажання приєднатися до Тримор'я. Напередодні

Президент України Володимир Зеленський взяв участь, як гість у саміті Тримор’я. Він наголосив, що Україна має стати учасницею Ініціативи трьох морів. Його слова підтримав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та додав, що без незалежної України Ініціатива трьох морів не буде можливою.

А вперше про бажання доєднання до Тримор'я заявив Зеленський у серпні 2019 року, під час візиту до Польщу. Він сказав, що Україна зацікавлена стати активним учасником регіональних проєктів та ініціатив Польщі, наприклад таких, як Тримор’я, що охоплює країни між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями.

Але в жовтні 2019 року голова польського МЗС Яцек Чапутович заявив, що Україні не місце в Ініціативі трьох морів, бо вона створена лише для країни Центральної та Південної Європи, які є членами Європейського Союзу.

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