Вони обговорили візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва та прагнення України отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

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Варто додати, що буквально кілька хвилин тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила – вищий орган виконавчої влади ЄС рекомендує надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Вона наголосила, що Україна вже запровадила понад 70% правил, норм та стандартів Європейського Союзу. Однак є ще над чим працювати: необхідно досягнути верховенство права, боротися з олігархами та корупцією. А також – сприяти, щоб в України дотримувалися основоположних прав людини.

Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні буде проведено низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення країни та рішучість країни жити за європейськими цінностями та стандартами,

– зазначила Урсула Фон Дер Ляєн.

Україні вже надали план дій, який потрібно виконати, щоб розпочати перемовини щодо вступу до Євросоюзу.

Цікаво, що Молдова також отримала рекомендацію від Єврокомісії. А-от Грузія – ні.

Зеленський спростовує, що Макрон, Шольц та Драгі схиляли його до перемовин з Путіним

В одному з авторитетних німецьких видань заявили, що під час візиту лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії вони схиляли Володимира Зеленського до відновлення перемовин з Володимиром Путіним.

Речник Президента України Сергій Никифоров наголосив, що ця інформація взагалі не відповідає дійсності. Іноземні політики ні до чого не примушували Зеленського. Та й Україна сама вирішуватиме, коли їй продовжувати перемовини.

Никифоров додав, що іноземні політики також зацікавлені, щоб Україна відновила перемовини, коли буде найвигідніша для цього позиція. Саме тому вони продовжують надавати військову, економічну, політичну та оборонну підтримку.

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