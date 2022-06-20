Президент подякував за запрошення й озвучив 6 пропозицій від України щодо співпраці та участі у проєктах Ініціативи 3 морів. 24 канал передає деталі промови Зеленського.

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Україна має стати державою-членом Тримор'я

Свій виступ Володимир Зеленський розпочав з того, що Україна повинна стати учасницею Ініціативи 3 морів, назвавши неправильним те, що наша держава залишилась поза межами цього об'єднання. За словами президента, достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі країни-учасниці зможуть реалізувати весь свій потенціал.

Потенціал економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв'язків між нашими країнами, людьми та історичні основи життя у нашому регіоні,

– уточнив Зеленський.

Що таке Ініціатива 3 морів (Тримор'я) Міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Євросоюзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Зокрема, це Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія. Перший саміт об'єднання відбувся у Дубровнику у 2016 році, на якому держави-учасниці вирішили, що надалі доєднуватись до ініціативи зможуть лише країни-члени ЄС.

Посилення співпраці

Другим пунктом Зеленський запропонував посилити трактування співпраці у межах Тримор'я. Президент зауважив, що кожна сфера, якою можна спільно займатись у межах цієї Ініціативи, насправді стосується безпеки та передусім логістики.

Очільник України закликав учасників саміту поглянути на нинішню ситуацію у нашій державі. Він підкреслив, що саме країни Тримор'я стали зв'язком України з вільним світом:

постачання зброї та пального;

збереження життєво важливих транспортних потоків;

зелені коридори для експорту українського продовольства.

Все це, наголосив Зеленський, працює через території держав-учасниць Ініціативи 3 морів.

Так само Тримор'ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону. Якщо і їй також, не дай Боже, загрожуватиме Росія... Коли приходить ворог, усе має значення – дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах і навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов'язок – поглиблювати всі зв'язки на цьому просторі. Саме ці зв'язки – це наша безпека зрештою,

– зазначив президент.

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Енергетика

У третій пропозиції Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна має одні із найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання природного ресурсу. Тому, співпрацюючи з сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів та наявні СПГ-термінали, наша держава може задовольнити потреби усіх країн Тримор'я.

Президент нагадав, що вже після повномасштабного вторгнення Росії Україна приєдналася до енергосистеми Євросоюзу й зараз наш експорт електроенергії може стати тим внеском в енергобаланс країн-членів Ініціативи 3 морів, який допоможе їм стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску.

Транспортна інфраструктура

Зеленський наголосив, що нині необхідно зробити все, аби трансєвропейський коридор Via Carpatia запрацював на всі 100%, з'єднавши Північну та Південну Європу. Україна, своєю чергою, може відігравати роль одного із логістичних центрів.

Президент зауважив, що наша держава готова приєднатися до Via Carpatia вже зараз, інтегруватися в європейську залізничну мережу, зокрема через лінію Варшава – Київ, та виходу до залізничного коридору Rail Baltica. Крім того, Україна й далі працюватиме над розширенням пунктів пропуску на кордонах нашої держави.

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Діджиталізація

Передостанньою пропозицією Зеленського на саміті стала підтримка Україною інфраструктурних проєктів Тримор'я у галузі діджиталізації та посилення регіональних цифрових зв'язків. Він зауважив, що український досвід, зокрема, боротьби з кіберзагрозами, є справді унікальним та може бути дуже корисним для кожної держави-члена Ініціативи.

Відбудова України

Наприкінці своєї промови президент висловив переконання, що участь у проєкті відбудови України – буде найбільшим економічним проєктом нинішнього покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут – це основа національної безпеки, і це, за словами Зеленського, дійсно так.

Втім лише зараз у політиків з'явився історичний шанс, щоб зробити економіку настільки сильною, щоб і держава стала достатньо могутньою. Разом з тим, зауважив президент, цей шанс вдасться використати тільки тоді, якщо всі працюватимуть разом.

Потенціал України потрібен Тримор'ю. Ми готові, ми цього хочемо. Україна вперше залучена до участі сьогодні у саміті Ініціативи 3 морів. Однак ви ж знаєте, поки триває ця війна, я не можу залишити державу, а отже, не можу бути з вами зараз, але впевнений, що ви можете вже зараз долучити нас до участі у конкретних інфраструктурних проєктах і знайдете статус, який дозволить нам брати участь у діяльності вашої Ініціативи. Я вірю, що це можливо,

– підсумував Володимир Зеленський.

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