Щодо Павла Лєбєдєва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Він був міністром оборони України в уряді Віктора Януковича. І втік з країни тоді, коли ж і Янукович. Його оголошено у розшук за державну зраду.

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Під час розслідування виявилося, що території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина Павла Лєбєдєва. Окрім того, слідчі встановили, що ці підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території Росії, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Варто відзначити, що ще у 2019 році журналісти провели розслідування, де і встановили, що на Сумщині у прикордонні успішно працює завод доньки Павла Лебедєва. Цей завод виробляє обладнання, яке потім потрапляє на оборонні заводи в Росії. Тоді ж виявилося, що активи Павла Лєбєдєва та його родини не потрапили під санкції РНБО.

У ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень. Наразі арештоване майно передано в управління АРМА.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання.

Що відомо про Павла Лєбєдєва

Народився в селищі Новомихайлівський Краснодарського краю Росії 12 липня 1962 року.

Закінчив Ярославське вище військово-фінансове училище, після чого отримав направлення на службу в Чернівці. З 1984 до 1992 проходив військову службу в Чернівецькому військовому гарнізоні.

З 1992 до 2006 року займався бізнесом.

Після цього був обраний народним депутатом України. З квітня 2006 по листопад 2007 від Блоку Юлії Тимошенко (№ 73 в списку). Та вже в листопаді 2007 року потрапив до парламенту від "Партії регіонів" (№ 121 в списку). У 2012 році на виборах до Верховної Ради балотувався в одномандатному окрузі 224 у місті Севастополь від "Партії регіонів" і переміг. Та 24 грудня 2012 року призначений міністром оборони України.

Саме Лєбєдєв один з тих, хто винен плачевнім стані Збройних Сил України на початку 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

Сам Лєбєдєв втік з України слідом за Януковичем до Росії. Він був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової окупації Криму Росією.

Він переховується від українських правоохоронців саме в Криму, де продовжив сімейний будівельний бізнес. Пов’язана з ним група компаній "Парангон" – один із найбільших забудовників півострова. А головний їхній об’єкт – єдиний у Севастополі п’ятизірковий готельний комплекс "Аквамарин". Ця компанія серед засновників має кілька офшорних компаній із різних країн, що і дозволяло їй обходити санкції ЄС.

25 травня 2020 року його заочно взяли під варту як підозрюваного у кримінальній справі про розстріли мітингувальників на Майдані в лютому 2014 року.

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