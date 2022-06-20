Про це 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, зараз в місті працюють над створенням екосистеми для допомоги військовим та цивільним, які постраждали від війни. Одна з цілей – побудова спеціального центру реабілітації у Львові.

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Раніше в Україні існували невеликі приватні реабілітаційні центри. Але вони очевидно не зможуть справитися з такими значними викликами: лише протезування, за попередніми даними, потребуватимуть близько 50 тисяч людей.

Ми починаємо отримувати доступ до новітніх технологій

Насамперед акцент зроблять на виробництві протезів з використанням новітніх технологій, покращенні якості операційних втручань і нарощенні відповідної інфраструктури. В сукупності це створить потужну медичну базу у Львові.

Садовий очікує, що ЄС активно долучиться до створення такої інфраструктури. До прикладу, Фрайбург виділить мільйон євро на початкову стадію будівництва окремого гуртожитку для людей, які щойно отримали протези. Там їм допоможуть адаптуватися, знайдуть роботу та продовжать відповідну реабілітацію.

Серед інших ідей – будинок для старших осіб, які залишилися без опікунів. Таким людям також потрібно допомагати.

Садовий додав, що львів'янам потрібно збагнути – такі проєкти значно покращать якість медичних послуг в регіоні.

Друзі мої, це робиться для українців та, зокрема, львів'ян. Потужний реабілітаційний центр – це можливість для людей, які перенесли інсульти та інфаркти мати нове життя. Ми починаємо мати доступ до дуже новітніх технологій, щоб люди могли жити і довше, і щасливіше. Помагаючи усім, хто в біді, ми робимо себе кращими, – наголосив Андрій Садовий.

Міський голова додав, що багато потенційних партнерів розуміють, наскільки важливо створити такий реабілітаційний центр у Львові.

Будівництво реабілітаційного центру у Львові: деталі

У Львові вже представили відповідний проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні". Стано на 10 червня було відомо, що низка компаній готові виділити на нього близько 2 мільйонів євро.

Центр збираються побудувати упродовж 2 років. Для цього потрібно близько 77 мільйонів євро.

Іноземні партнери підтримують цю ідею. До прикладу, очільник МОЗ Німеччини Карл Лаутербах наголосив, що допоможе з цим проєктом. А вже 200 німецьких медиків готові там працювати.

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