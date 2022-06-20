Об этом 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, сейчас в городе работают над созданием экосистемы для помощи военным и гражданским, пострадавшим от войны. Одна из целей – построение специального центра реабилитации во Львове .

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Ранее на Украине существовали небольшие частные реабилитационные центры. Но они очевидно не смогут справиться с такими значительными вызовами: только протезирование, по предварительным данным, потребует около 50 тысяч человек .

Мы начинаем получать доступ к новейшим технологиям

В первую очередь, акцент сделают на производстве протезов с использованием новейших технологий, улучшении качества операционных вмешательств и наращивании соответствующей инфраструктуры. В совокупности это создаст мощную медицинскую базу в Киеве.

Садовый ожидает, что ЕС активно присоединится к созданию такой инфраструктуры. К примеру, Фрайбург выделит миллион евро на начальную стадию строительства отдельного общежития для людей, только что получивших протезы. Там им помогут адаптироваться, найти работу и продолжат соответствующую реабилитацию.

Среди других идей – дом для старших лиц, оставшихся без опекунов. Таким людям тоже нужно помогать.

Садовый добавил, что львовянам нужно понять – такие проекты значительно улучшат качество медицинских услуг в регионе.

Друзья мои, это делается для украинцев и, в частности, львовян. Мощный реабилитационный центр – это возможность для людей, перенесших инсульты и инфаркты иметь новую жизнь. Мы начинаем иметь доступ к очень новейшим технологиям, чтобы люди могли жить и дольше и счастливее. Помогая всем, кто в беде, мы делаем себя лучше, – подчеркнул Андрей Садовый.

Мэр добавил, что многие потенциальные партнеры понимают, насколько важно создать такой реабилитационный центр во Львове.

Строительство реабилитационного центра во Львове: детали

Во Львове уже представили соответствующий проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". На 10 июня было известно, что ряд компаний готовы выделить на него около 2 миллионов евро.

Центр собираются построить в течение 2 лет. Для этого нужно около 77 миллионов евро.

Иностранные партнеры поддерживают эту идею. К примеру, глава Минздрава Германии Карл Лаутербах подчеркнул, что поможет с этим проектом. А уже 200 немецких медиков готовы там работать.

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