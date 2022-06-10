Это позволит реабилитировать около 50 тысяч пациентов. Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Сделали первый шаг, – Садовый эксклюзивно о создании реабилитационного центра во Львове

Он отметил, что говорится о реабилитации разного содержания: психологическую; социальную; физическую и т.д. Кроме того, протезирование. Впрочем, это не все цели проекта.

Речь идет о выстраивании целой "экосистемы",

– подчеркнул мэр Львова.

"С одной стороны можно сделать протез, но что дальше? Где человек должен работать, жить, заниматься спортом? Это большая работа, которую нужно выполнять", – отметил он.

Поэтому, как пояснил Андрей Садовый, целью проекта станет также помощь пациентам после протезирования. В частности, им будут помогать в трудоустройстве, строить оснащенные спортивные площадки, находить удобное жилье.

По словам моего главы, ранее в Украине уже существовали частные реабилитационные центры. Впрочем, раньше не требовались центры такого масштаба, что сейчас.

Садовый рассказал о реабилитационном центре во Львове: смотрите видео

Сколько "стоит" уникальный проект

10 июня 2022 во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Незломні". По мнению Андрея Садовго, это первый шаг в реализации поставленных целей.

Мэр также пояснил, что на форуме 10 июня была представлена "философия" реабилитационного центра. В городе уже получили заверения от многих компаний на ориентировочную сумму в 2 миллиона евро.

Как отметил мэр Львова, уже сейчас заявляют многие компании, которые переводят деньги на строительство центра. Уже удалось собрать более 20 миллионов гривен . Впрочем, только для первого этапа строительства нужно собрать 77 миллионов евро.

Украинцы по всему миру будут поддерживать проект. У нас будут тысячи наших украинцев, которым нужно будет дать шанс жить полноценной жизнью. Поставили перед собой такую цель и реализуем,

– резюмировал мэр.

Сейчас средства жертвуют ряд строительных компаний, работающих во Львове, а также иностранные фирмы, в частности из IT-сферы.

Что известно о новом проекте: коротко