Відразу після засідання перед будівлею Європарламенту з'явився прапор України.
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Під час саміту ЄС, 23 червня, європейські політики схвалили історичне рішення – Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Відразу після засідання перед будівлею Європарламенту з'явився прапор України.
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На флагштоку перед будинком Європарламенту вивісили український стяг: дивіться відео