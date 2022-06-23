Сразу после заседания перед зданием Европарламента появился флаг Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украина получила статус кандидата в ЕС
На флагштоке перед зданием Европарламента вывесили украинское знамя: смотрите видео
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Во время саммита ЕС, 23 июня, европейские политики одобрили историческое решение – Украине предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Сразу после заседания перед зданием Европарламента появился флаг Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украина получила статус кандидата в ЕС
На флагштоке перед зданием Европарламента вывесили украинское знамя: смотрите видео