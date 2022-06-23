Сразу после заседания перед зданием Европарламента появился флаг Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Украина получила статус кандидата в ЕС

На флагштоке перед зданием Европарламента вывесили украинское знамя: смотрите видео

Новость дополняется