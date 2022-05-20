Такое заявление президент сделал 19 мая. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на его заявление во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

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Кто должен войти в сообщество

Макрон встретился с Санду из-за того, что Молдова 3 марта подала заявку на членство в ЕС. Во время своей речи глава Франции отметил, что уже предложил в Европейском парламенте проект "Европейского политического сообщества".

В рамках такого решения, по мнению этого политика, должны объединиться демократические европейские нации. Однако говорилось о тех странах, которые стремятся присоединиться к ЕС.

Это сообщество не является альтернативой процессу членства, а является дополнением, которое, независимо от него, позволяет сильнее структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими странами, которые этого желают (Присоединиться к ЕС – 24 канал),

– сказал Макрон.

Он добавил, что уже через несколько недель Европа сможет дать ответ на запрос Молдовы. Мол, в этом нуждается ситуация безопасности, геополитическая и гуманитарная ситуации.

Вспомнил об угрозе безопасности и гуманитарных проблемах

Также Макрон заверил свою гостью, что Франция и вся Европа будут оказывать поддержку ее государству. Ведь будучи соседом Украины, Молдова приняла очень много людей, вынужденных бежать от войны. Из-за помощи беженцам страна столкнулась с тяжелой гуманитарной ситуацией.

Кроме этого, упомянул и о вопросах безопасности. Сейчас Молдове грозит обострение в непризнанной пророссийской квазиреспублике — Приднестровье.

Недавние инциденты в Приднестровском регионе Республики Молдова показывают, что нельзя исключать распространение конфликта на соседние страны,

– подчеркнул президент Франции.

По его словам, Франция остается особенно внимательной к ситуации безопасности в регионе и к любым посягательствам на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Следует заметить, что Майя Санду 7 мая заверила, что ее стране пока ничего не угрожает. Однако власти продолжают внимательно следить за развитием событий. Она убеждена, что необходимо прилагать максимум усилий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации.

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