Чего стоит ожидать от взаимоотношений ЕС и Молдовы, как решить проблему Приднестровья и справиться с вызовами на региональном уровне и каким будет политическое будущее Санду – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала при содействии Фонда гражданской дипломатии рассказал кандидат исторических наук, политический аналитик Руслан Шевченко (Кишинев, Молдова).

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Международная повестка

Европейский парламент призвал предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС. Как этот шаг оценивается в обществе? Как поможет Санду усилить свои позиции?

Если бы предоставление статуса кандидата в члены ЕС (а раньше тоже должно было пройти определенное время, кстати, еще неизвестно какое, учитывая необходимость соблюдения множества процедур) произошло до войны в Украине, то, несомненно, это добавило бы правящей ПДС немало очков.

Но в нынешних условиях, когда над страной нависла угроза войны, а кроме того, конкретные результаты правления ПДС оказались довольно незначительными, несравненно меньше обещанного перед выборами 11 июля 2021 года – теперь эта перспектива вызывает значительно более вялый отклик и мало влияет на уровень популярности Санду и созданной ею ПДС в стране.

Руслан Шевченко рассказал о перспективах Молдовы / Фото предоставлено спикером

Мне кажется, что подобные действия Европы направлены сугубо на размывание реальных интеграционных процессов. Как вы думаете?

ЕС хочет сохранить свою привлекательность в глазах стран бывшего СССР. Им нужно дать какие-то новые цели, которые приблизят их к вступлению в ЕС. Иначе для чего были все эти 30 лет заявлений и обещаний нашим и европейским чиновникам, что мы идем в Европу? Ведь это отталкивает нас от Запада и укрепляет позиции сторонников России.

Чтобы не получилось, как с перспективой вступления Украины в НАТО, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель заблокировала на Бухарестском (2008) саммите НАТО. Результатом этого, как известно, стало вторжение в Крым. Если бы тогда в 2008-м просьба Украины была бы поддержана или хотя бы дали четкую перспективу вступления – тем более с учетом полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года.

Приблизительно то же самое можно сказать и о нашей стране. Если бы мы имели реальную перспективу вступления в ЕС, то это серьезно изменило бы настроения в обществе и сильно повлияло бы даже на процесс урегулирования приднестровского конфликта.

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Париж и Берлин уже начинают продвигать "компромиссную" с Россией позицию. В частности, заявления главы Франции Макрона по поводу политического союза в Европе с возможным участием Украины и Британии, но без членства в ЕС. Как вы можете оценить?

Это полностью соответствует подходу ЕС по отношению к странам бывшего СССР. На территории этих стран существует ряд замороженных конфликтов, которые могут вспыхнуть в любой момент: Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в Молдове, теперь уже и Украина – Крым и Донбасс.

Это обстоятельство является более серьезным препятствием для будущего вступления наших стран в ЕС. Также ЕС не желает брать на себя ответственность за экономическую ситуацию в наших государствах. Представитель ЕС в Молдове Янис Мажейкс заявил, что едва ли не главная причина торможения евроинтеграционных процессов Молдовы – это колоссальный уровень коррупции.

Насколько мне известно примерно такая же ситуация в Украине. Кроме того, существуют еще и серьезные социально-экономические проблемы, которые усугубились в Украине во время войны.

Поэтому нам обещают "политический" ЕС, но не более того, причем без ясных разъяснений, что это такое. Если США начнут серьезно лоббировать эту повестку, то наши страны смогут получить в перспективе статус кандидатов в ЕС, но, как мы помним на примере той же Турции, это не означает реальную интеграцию и мы можем сидеть в этом "предбаннике" десятилетиями.

Владимир Зеленский резко отреагировал на последние "инициативы" Макрона и заявил, что тот по сути предлагал ему слить суверенитет Украины в угоду Путину. Зеленский дал понятие, что все оценки "цивилизованного" мира в отношении необходимых изменений в Украине (долгий путь к интеграции и т.д.) или других государств Восточной Европы не совсем корректны по причине далеко не однозначных действий лидеров ЕС – Германии и Франции.

Европейские политики все время пытались "сохранить лицо" Путину, еще со времен агрессии против Грузии. Даже сейчас они согласны на то, чтобы закончить войну с территориальными приобретениями для России (за счет анексии части территории Украины) и стабилизировать таким образом ситуацию.

Владимир Зеленский резко оценил заявление Макрона / Фото Офиса Президента Украины

Но дело в том, что таковой сценарий развития ситуации не устраивает ни украинское общество, ни украинских политиков в большей части. Простой довод: зачем нужны были все эти жертвы? Именно исходя из настроений в обществе Зеленский отверг все подобные попытки Запада.

Вот еще одна ремарка в контексте заявлений Макрона. Когда он предлагал идею политического ЕС, за скобки были вынесены две страны – Украина и Великобритания. Ни для кого не секрет, что Великобритания усиливает свое влияние в регионе. В наиболее смелых оценках некоторых британских экспертов идет речь даже о создании нового регионального союза в Европе как альтернативы ЕС. Судя по всему, это уже беспокоит французов?

Влияние Франции и Германии на Украину в последние годы заметно снизилось. Франция и Германия вели очень осторожную политику по отношению к Путину и долгое время отказывались помогать Украине вооружениями. Они стали менять свои позиции из-за очень серьезного давления со стороны мировой общественности.

Тогда как британский курс по "украинскому" вопросу был сформулирован уже в первые дни войны и выглядел даже жестче американского. Британские политики во главе с Борисом Джонсоном непрерывно требовали самых серьезных санкций в отношении России и масштабных поставок оружия в Украину. Безусловно, эти усилия получили полную поддержку и открывают возможности для расширения влияния Британии на Украину в долгосрочной перспективе.

Для Англии представляют особый торговый интерес черноморские порты Украины, поэтому они так активно лоббировали передачу Киеву противокорабельных ракет для защиты и дальнейшей, по возможности, деблокады.

Тем временем Франция и ФРГ упустили момент и теперь Британия укрепляет свое влияние, пользуясь тем, что у англичан еще с XIX века оставались рычаги влияния на Болгарию и Турцию. Эрдоган часто действует в рамках английской повестки.

По существу создается новая зона британского влияния в бассейне Черного моря, целью которой является выдавливание России из этого участка, в том числе путем разгрома Черноморского флота РФ. Если эта задача будет выполнена, Англия сумеет значительно усилить свои позиции.

Как эту ситуацию оценивают политические элиты Молдовы и насколько они готовы предпринимать какие-либо движения в направлении этого возможного союза?

Наши власти никогда не придавали особого значения Великобритании, они в большей степени ориентировались на ФРГ и частично Францию. Но, в случае реализации планов Англии в Черном море, Париж и Берлин автоматически отойдут на второй план, а наши политики начнут переориентироваться на Лондон.

Это выглядит для Молдовы даже более перспективно, чем очень опасная политика Германии. Ведь Германия – это федеративное правительство и высказывания многих германских политиков частенько шли в унисон с русской повесткой, иногда полностью противореча интересам Молдовы по приднестровской теме.

Но это может вызвать недовольство в Бухаресте?

Румыния обычно ориентировалась больше на Францию и США. Но по существу Британия – это полномочный представитель США в Европе, причем очень влиятельный, который нередко сам оказывает серьезное влияние на США. Не считаться с этим в Румынии не могут. Бухарест это воспримет скорее положительно.

Другое дело, какую политику будет проводить Британия по отношению к Молдове. Лондон пока очень мало об этом высказывается и мы просто не знаем, какие на берегах Темзы планы относительно Молдовы.

Если они объяснят свое видение молдо-британских отношений и предлагаемый формат сотрудничества в регионе, то это сможет существенно сблизить позиции и получить поддержку со стороны наших политиков.

Приднестровский вопрос и региональные проблемы безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель обратил внимание на проблему Приднестровья и призвал стороны (Кишинев – Тирасполь) к ответственной политике. Наряду с этим ЕС объявил о поставках военной помощи в Молдову. Как вы оцениваете позицию Европы в этом вопросе?

Жозеф Боррель имел в виду разрешение приднестровского конфликта сугубо мирными средствами. Но в данном случае необходимость проведения "ответственной политики" прекрасно понимают не только в Кишиневе, но и в Тирасполе, так как сепаратистскому режиму совершенно не нужна война. Так что заявление господина Борреля просто озвучивает позицию ЕС, но не призывает стороны ни к чему. В этом случае нет никакой необходимости.

Что касается военной помощи ЕС, то она была бы, вероятно, очень нужна в прежние годы, чтобы у нас была создана современная боеспособная армия. А сейчас такое объявление ЕС выглядит очень сильно запоздавшим, которое не окажет никакого существенного влияния на состояние обороноспособности нашей страны.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости создания современных вооруженных сил, тогда как глава оборонного ведомства Молдовы Анатолий Носатый вступил с ней в какую-то полемику в оценке нынешнего состояния и боеспособности армии. О чем это говорит?

Президент Майя Санду имеет в виду, что наша армия сегодня не представляет из себя никакой серьезной силы с военной точки зрения, а вооружение, которым она располагает, – давно уже прошлый век.

Санду признала слабость армии в Молдове / Фото gov.md

Поэтому действительно наша армия должна быть серьезно реформирована, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к вооруженным силам европейских государств, и в нее для этого должны быть вложены крупные средства, которыми сегодня, к сожалению, наша страна не располагает.

Министр обороны Анатолий Носатый в данном случае защищает честь своего ведомства, ибо открыто признать, что сказанное Майей Санду – правда, означало бы бессмысленность его собственной деятельности как министра.

Продолжение читайте в скором времени во второй части интервью, подготовленного при содействии Фонда гражданской дипломатии.

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