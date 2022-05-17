Как привлечь к ответственности лично Путина, защитит ли его иммунитет, кто будет сидеть на скамье подсудимых среди окружения российского диктатора, будет ли медийная составляющая в производстве, каким образом будут наказывать российское общество – эксклюзивно сайту 24 канала продолжает рассказывать эксперт Regionals Center Human Екатерина Рашевская.

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Почему Путину ничего не поможет

Будем детализировать механизм привлечения к ответственности Путина лично. Поможет ли ему иммунитет избежать наказания?

Нет, ему ничего не поможет, к счастью. Статья 27 Римского Устава прямо предусматривает, что любые иммунитеты и привилегии должностных лиц не препятствуют их привлечению к ответственности за международные преступления.

Проблема может заключаться в том, будет ли создан специальный трибунал для расследования российской агрессии. Будет ли в его рамках Путин обладать иммунитетом и откуда этот иммунитет будет происходить. Там уже будет действовать не Римский Устав, а специальный договор, заключенный под этот судебный процесс. Однако даже в таком случае, как подтверждает большинство теоретиков международного права, никакого иммунитета у российского вождя не будет и там.

Кем бы ни было лицо, совершившее международное преступление, оно все равно будет нести за него ответственность. Нам нужно только, чтобы кремлевский диктатор дожил до процесса над собой. Ибо, если он умрет преждевременно, решения против него принимать не смогут. В истории было достаточно случаев, когда обвиняемое лицо умерло и тем самым свело на нет все судебные процессы против себя.

Рашевская объяснила, что избежать наказания Путин может только в случае смерти / Фото Getty Images

Лично я бы настояла на том, чтобы СБУ в случае преждевременной смерти Путина все же открыла против него дело и провела все необходимые следственные действия, затем чтобы дело поступило в суд, который в свою очередь объявит Путина виновным.

Тогда можно будет закрывать дело в связи со смертью виновного. Юридическая фиксация вины хозяина Кремля очень важна с точки зрения украинской исторической памяти.

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А каковы уголовно-процессуальные перспективы у окружения президента России?

Нарышкин будет отдуваться за них на скамье подсудимых. Шойгу, наверное, застрелится, Путин умрет просто так, а он будет сидеть на месте обвиняемого в зале суда. Скорее всего, компанию Нарышкину составит Матвиенко.

Каждый человек в Москве, ответственный за действия диктатора, будет сидеть на скамье подсудимых отдельно в своем деле. Они все пройдут через МКС. К тому же будет еще специальный трибунал, где им в длинный список преступлений добавят агрессию. Если будет доказано совершение геноцида, то приговоры, по всей вероятности, будут пожизненными.

Путину придется отвечать за геноцид в Украине / Фото Getty Images

А если не докажут наличие геноцидного умысла (dolus specialis), то им будет светить до 30 лет за решеткой. Учитывая возраст фигурантов, такой приговор можно отождествить с пожизненным, фактически.

Судьба пропагандистов

Что ждет российских медийщиков? В частности, Скабееву, Попова и других известных фигур кремлевского медиафронта?

С нетерпением жду медийного дела в процессе над Россией. Такое уже было по Германии, Руанде, а теперь будет и по России тоже. Его не быть просто не может, я в этом совершенно уверена.

Российские СМИ последовательно разжигали вражду на протяжении десятилетий. Говоря, что нас, как нации, не существует, что мы принадлежим к "русскому миру". Именно они внушали все эти вещи собственным гражданам, делая тех тупыми. И убеждали общество в правильности убийств украинцев.

В конце концов, это все вылилось в призывы женщин российских солдат совершать насилие над украинками, убивать наших детей и причинять нашим гражданам другие нечеловеческие страдания. Следует упомянуть и о необходимости суда над российскими педагогами за то, в каком свете они представляют Украину в своих учебниках и на своих уроках.

Все медийщики страны-агрессора также будут плакать в зале суда, находясь на соответствующем месте. Они будут пытаться оправдаться, говоря, что у них в стране нет свободы слова. А следовательно, действия их были заранее регламентированы согласно методичкам.

Тем не менее исполнение преступного приказа, согласно все тому же Римскому Уставу, не освобождает от ответственности.

Ответственность россиян

А существует ли какой-то механизм, обеспечивающий привлечение всех россиян к коллективной ответственности?

Дело в том, что коллективные репрессалии запрещены с момента подписания устава ООН. Более того, совсем недавно был опубликован отчет специального докладчика ООН по правам человека. Этот отчет касался того, что не просто коллективная ответственность недопустима, а даже коллективные санкции. Поскольку они не действуют на верхушку, а на все государство в целом.

Поэтому коллективная ответственность, как таковая не имеет юридического оформления. Вместе с тем этим вопросом все интересуются. Потому что, если население и до сих пор толерантно к действиям Путина, если оно само привело к власти такого человека, если они все его до сих пор терпят, то почему мы должны к ним относиться с каким-то пиететом?

Это, если смотреть на ситуацию сквозь призму моральную, а не международно-правовую. В международном уголовном и гуманитарном праве не существует принципа "ты мне, а я – тебе". То есть, ты мне напакостил и я с тобой так же поступлю. Око за око, зуб за зуб не действует в современном международном праве. Как бы нам этого не хотелось.

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Однако время от времени размышления на эту тему выплывают на поверхность в дискуссиях между юристами. Причем коллективной уголовной ответственности именно народа.

Буквально 10 лет назад, известный в уголовном праве юрист Герхард Верле предложил концепцию международной уголовной ответственности народа, которую подхватил украинский юрист-международник Владимир Антипенко. Если максимально упростить, суть в том, что весь народ будет нести груз репараций и продолжит страдать от санкций, действие которых будет продлено.

В этом собственно и кроется вся проблема концепции. Она противоречит не только международному уголовному праву, но и уголовному праву как таковому в его классическом понимании. Лицо само должно отвечать за собственные действия. В этом состоит суть принципа индивидуальной уголовной ответственности.

В международном праве нет такой категории как народ. Так же как нет четко определенного понятия нации. Кого и по какому признаку мы будем привлекать к ответственности в таком случае? Всех, кто проживает в России, или, к примеру, пресловутого Нурлана Сабурова, который по национальности казах. Он же будет апеллировать к тому, что по происхождению не россиянин.

Поэтому приходим к выводу, что такая ответственность невозможна с юридической точки зрения. А подняв вопрос о необходимости ее введения, мы вызовем бурные дискуссии и длительные поиски консенсуса, которые могут ни к чему не привести.

У нас уже есть категория международной ответственности, которая касается государства. А поскольку такого понятия, как государство физически не существует, это будут те же россияне, которые будут нести международную ответственность. Последняя не называется уголовной, просто международная ответственность за российскую агрессию и преступления, которые она привела.

Формой международной ответственности в этом случае являются секторальные санкции и репарации. Народ РФ в любом случае будет привлечен к ответственности. Просто она будет называться международной ответственностью государства.

Наступление такой ответственности будет прослеживаться в том, что все большее количество государств будут снимать юрисдикционные иммунитеты с российского имущества. Как это уже начинает делать, например, США, а Канада находится на пути к этому решению.

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По их примеру подобное сделает ЕС. А Украина – уже сделала. Предоставление России статуса государства-террориста тоже очень важно в контексте коллективной ответственности. Это позволяет снимать юрисдикционный иммунитет с имущества государства-террориста.

Денацификацию общества РФ можно провести, как это было с Германией после ее капитуляции?

В международном сообществе уже существует консенсус относительно потребности провести денацификацию как раз таки России. Если война завершится капитуляцией агрессора, то я не исключаю, что будет создан какой-то наблюдательный совет или предоставлена функция надзора за денацификацией Московии Совету Европы. Возможно, осуществление процедуры денацификации будет условием снятия части санкций или возобновления российского членства в Совете Европы.

Критерии денацификации я для себя вижу следующим образом:

Требование соблюдать свободу слова.

Недопустимость языка вражды по отношению к другим странам.

Проведение политики восстановления и сохранения исторической памяти. В том числе памяти о международных преступлениях во время войны против Украины.

Как видим, никаких параллелей с денацификацией Германии или ее демилитаризацией мы не можем провести. Ибо если Россия сохранится как государство после своего поражения, его новое руководство просто не согласится на классическую денацификацию в договоре о капитуляции.

Хотя, я бы на этом очень настаивала. Благодаря этому мы могли бы получить дополнительные гарантии неповторения агрессии, которые нам должна будет предоставить Россия. При этом мы как государство имеем полное право надиктовать форму этих гарантий.

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