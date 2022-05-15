Некоторых родственников семьи незаконно вывезли на территорию страны-агрессора, где они находятся по сей день. О том, как началась война и что происходило в Мариуполе – супруги рассказали эксклюзивно сайту 24 канала.

Важно "Вставай, война началась": жительница Мариуполя рассказала об ужасах в блокадном городе

"Из собственного дома ехали с мыслью, что это буквально на два часа"

Виктория вместе с мужем Александром выехали в Запорожье из села Схидное, которое недалеко от оккупированного Мелитополя. Однако еще долгое время в Мариуполе оставалась их семья, в частности, дети.

Первый выход был в 4:40 утра. Такой взрыв был сильный. Мы думали, что это как восемь лет было все, что все затихнет. Мы проснулись, начали одеваться. Смотрим в окна, а люди с чемоданами начали убегать. Мы с женой надели спортивные костюмы и выбежали,

– вспомнил Александр.

Мариуполь / Фото Мстислава Чернова

По словам Виктории, под оккупацией до сих пор остаются ее 70-летние родители. Женщина не знает, что с ними, ведь с 1 марта там нет связи. Связаться с родными удалось лишь один раз через волонтеров.

С мамой с 1-го марта нет связи. Карточек там нет, связи тоже. Вышли через волонтеров на нее, поговорили. Очень разочарована она. Я уже сегодня плакала. Родителям уже по 70 лет. У них больные ноги, а ходить надо много, чтобы воды набрать, чтобы гуманитарную помощь получить. Кто-то ходит за водой на море, а кто-то – к реке. Это нужно полдня стоять на улице, чтобы получить что-то,

– рассказала она.

Александр отметил, в Запорожье спокойнее, однако страх остался до сих пор. Он рассказал, что сначала не верил, что на самом деле началась война. Из собственного дома ехали с мыслью, что это буквально на два часа.

Виктория со слезами рассказывает о 25-летней дочери. Выехать из Мариуполя ей удалось лишь 16 марта. До этого она вместе со своим парнем сидели все время в подвале. Пытаясь покинуть блокадный город, российские солдаты угрожали вывезти молодого человека в Донецк, если те не заплатят деньги.

Мариуполь после обстрелов россиянами / Фото Telegram-канал "Мариупольский городской совет"

Забрали деньги и пропустили. Я когда увидела ее, то не поверила, что это мой ребенок. Она все время просидела в подвале. Квартира ее разрушена,

– сказала она.

Виктория добавила, что выезжали они долго и несколько суток спали в посадках. Неизвестной осталась судьба брата Александра. По словам мужчины, в их дом было прямое попадание. От авиаудара завалило подъезд, а люди чудом остались живы. Выбираясь из-под завалов, на себе вытаскивали и 80-летнюю женщину. Они решили бежать на свой страх и риск.

Брат Александра, закрывая глаза своему малолетнему сыну, нес его на руках мимо трупов убитых россиянами жителей Мариуполя. Однако, выбраться семье в Украину не удалось. По дороге их встретили чеченцы и вывезли в Россию, где-то под Ростов.

Люди пытались выехать из Мариуполя, однако удалось не всем / Фото Getty Images

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Добавим, что действия России, в частности, "депортация" и "фильтрационные лагеря" – отголосок войны в Чечне, когда тысячи чеченцев были жестоко допрошены в импровизированных лагерях, а многие пропали без вести.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что за время вторжения России более одного миллиона украинских граждан были незаконно вывезены на территорию РФ. Из них более 200 тысяч – это дети.

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