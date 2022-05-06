Россияне безуспешно пытались "договориться и сотрудничать" с Маркушиным. Несмотря на угрозы, покушения на жизнь и уничтожение родительского дома, мэр остался проукраинским и участвовал в боях за освобождение Ирпеня.

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Город полностью освобождили от российских оккупантов 28 марта. В рамках проекта "Интервью24" мы поговорили с Александром Маркушиным о подготовке города к войне, тяжелых боях, важных решениях для защиты Ирпеня, эвакуации городского населения, совершенных врагом жестоких военных преступлениях, а также о возвращении людей в город, его возобновлении и эксгумации тел погибших.

Эмоциональный рассказ мэра Ирпеня Александра Маркушина о войне: смотрите видео

"Наши ребята мощно отражались": о начале войны и создании штаба теробороны

Каким был первый день полномасштабного вторжения России для Ирпеня и вас как мэра города?

Это должен быть обычный день – четверг. Это должен был быть спокойный день. И должна была быть очередная сессия Ирпенского городского совета. Но в 6 часов утра все изменилось. Когда Киев получил ракетно-бомбовый удар, когда одна из первых ракет влетела в наш дом в Ирпене по улице Гостомельское шоссе – мы сразу очень быстро по тревоге собрали внеочередную сессию. И в 8 часов депутаты были на месте.

Мы проголосовали за два вопроса. Один из них – создание штаба территориальной обороны, где командиром избрали меня. И был вопрос финансирования этого штаба. Сразу мы принялись за работу. Я начал прозванивать всех ребят, военных. Я говорю: "Друзья, нужна сейчас помощь. Езжайте в городской совет, берите собственное официальное оружие, потому что началась война".

Первой задачей было сделать блокпосты на въездах в город. Мы их называли блокпосты, но это была первая линия обороны. Там были окопы, блиндажи.



Городской голова Ирпеня Александр Маркушин / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я начал звонить руководству в область, государство и говорить, что нам нужно оружие. Сначала оно было свое – автоматы, карабины, винтовки. Очень быстро нам давали оружие и очень быстро мы стали укрепляться. И на трех направлениях – "Синергия", "Жираф" и "Каравангал" у нас уже было по 40 человек.

В первые дни было 30 человек территориальной обороны, потом увеличилось до 200. И мы четко распределяли, кто командир взвода и роты там. Мы уже более-менее были вооружены – у нас были гранатометы, пулеметы. Нам очень мощно помогли те ребята, которые были в АТО, или ушедшие на пенсию военные. У них есть вооружение и все заняли оборону.

Ирпень, одно из направлений, где велись бои / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я помню, в 6 утра через день колонны уже шли из Бучи к нам через "Каравангал". Они шли спокойно, потому что нигде не было сопротивления. Мы по тревоге собирали ребят в окопы и держали оборону.

Первую "коробочку" техники наши ребята сожгли. Они (российские солдаты – 24 канал) не ожидали этого. Там было около сотни пехоты, и они начали бежать. Наши ребята сильно отбились. Мы немного обрадовались, но радоваться было рано, потому что через полчаса началось еще одно наступление. И еще одну "коробочку" их сожгли, пехоту перебили. И тогда они уже отошли дальше.

В боях за Ирпень мы "отжали" 12 единиц российской техники

Потом мы познакомились поближе с нашими военными. Линия обороны Киева была за рекой Ирпень, а город был впереди. И они говорят: "Друзья, переходите за реку. У нас здесь есть укрепленные районы и будем воевать с этой стороны". Я говорю: "Нет, мы Ирпень не сдадим. Это наш город". Они говорят, что "по данным разведки, в Ирпень зашли по трем направлениям, его захватили". Я говорю: "Да нет. Это наши блокпосты и это наша линия обороны. Ребята держатся".

Мы уехали с военными и просмотрели все. Они были шокированы и очень мощно помогли нам. В частности, Главное управление разведки Украины, которое предоставило нам специалистов.

Нам дали ребят и технику, нас усилили. И в эти пять дней боев наши ребята "отжали" 12 единиц российской техники. Она уже воевала на нашей стороне. Артиллерия перенаправила удары, и мы держали город.

Более 2 недель мы воевали за каждый дом, за каждый квартал

Затем со стороны "Синергии" оккупанты прорвали оборону, потому что силы были неравными. С этой стороны зашли до 50 единиц техники. Но мы закрепились за несколько кварталов, и уже в городе им было очень тяжело вести бой.

Уже подтянулись ВСУ и специалисты. И они с крыш и окон просто жгли эти танки. Оккупанты не могли продвигаться. А ребята с пулеметами и снайперы полностью отсекали пехоту. Они захватили только 30% Ирпеня и почти две с половиной недели мы сражались за каждый дом, за каждый квартал.



Александр Маркушин рассказал о первых тяжелых боях за Ирпень / Фото Алины Туришин, 24 канал

У меня было невероятное желание поскорее их выдавить из нашего города. Но мы ясно понимали, что если мы сейчас пойдем в наступление, то у нас нет достаточного количества людей и вооружения. Даже если мы и выбьем их – мы положим наших ребят. А самое главное – это жизнь людей. И мы позиционно удерживали эту оборону.

Но в это время россияне из Градов, артиллерии, танков, минометов полностью покрывали наш город с утра до ночи. Взрывы и обстрелы не прекращались.

Ирпень после обстрелов оккупантами / Фото Алины Туришин, 24 канал

Последние три дня, когда велись бои, оккупанты с трех направлений уже пошли в наступление. Со стороны "Жирафа" они не шли, потому что там до Бучи было около 30 единиц разбитой техники нашей артиллерией. Они просто не могли проехать. Поэтому шли со стороны "Синергии", "Каравангала" и Стоянки.

С трех направлений одновременно они начали наступление. С двух мы мощно сдерживали их, а со стороны "Каравангала" они зашли танками, бронетехникой и большим количеством живой силы. И потихоньку нас двигали. И у россиян были большие потери, и у нас. Но на какой-то период они остановились, потому что у них также заканчивалась БК, техника была уничтожена. Они ждали подкрепления. Но наша артиллерия это подкрепление отрезала.

Либо мы их здесь разобьем и пойдем в бой, либо потеряем город: о решающем контрнаступлении

В то время и у наших ребят не было сил, они были истощены, потому что три недели держали оборону. А последние три дня был просто ад. Даже сравнивали время с Донецким аэропортом. Просто был ужас здесь. Но все "собрались в кулак". Мы провели собрание ребят и сказали, "либо сегодня мы их здесь разобьем и пойдем в бой, либо мы потеряем город".

И на последних силах, на энтузиазме, на надежде, что мы победим – пошли в бой и это было контрнаступление. Это была очень авантюрная идея, потому что силы были неравные, и они от нас не ожидали этого. Мы пошли и по всем трем направлениям их полностью разгромили. Они просто убегали, оставляя технику. Это было очень правильное решение руководства Вооруженных сил Украины.



Маркушин рассказывает, что наши защитники полностью разгромили оккупантов / Фото Алины Туришин, 24 канал

Когда мы открывали окна и кричали "Слава Украине!", то люди сбегались

Как сейчас помню, как они днем убегали из Бучи. На следующий день мы должны были заезжать освобождать Гостомель, Бучу, Ворзель, но мы немного не дождались. В 16 часов я с группами погрузили грузовики с едой. Мы заехали в микрорайон "Стиколка", что в Буче. Оккупантов уже не было, а люди не могли понять, кто это едет. Они боялись. Но когда мы открывали окна и кричали "Слава Украине!", то люди сбегались.

Трудно передать то чувство, когда около 500 человек сбежались на площадь и плакали от радости. Мы раздавали еду, потому что у них был гуманитарный кризис. Россияне не давали ничего им завозить, выходить куда-нибудь и что-то брать. На следующий день мы привезли им лекарства и наших медиков. Очень помог также "Красный Крест". Приходили люди пожилого возраста и дети с цветами и дарили нам. Эти воспоминания вызывают слезы.

Они говорили: "Спасибо Богу, что вы нас освободили". У них был ужас и очень много жителей погибло, многие не смогли уехать. В Ирпене у нас тоже много погибло.



Городской голова Ирпеня Александр Маркушин / Фото Алины Туришин, 24 канал

Сколько человек погибло в Ирпене за это время?

Почти 300 человек. Но у нас Ирпень шел бы на тысячи. Я считаю, что наша команда совершила невероятное. Мы эвакуировали 100-тысячный регион, 95% жителей увезли. Сначала это делали три дня на поезде. Потом, когда его разбомбили, и он ушел с рейсов, то на автобусах. Люди шли и пешком в Романовку. Где-то мы подвозили их, переводили через разбомбленный мост.

Там они около 800 метров шли пешком, а потом людей вывозили на автобусах. Через этот мост перешли почти 40 тысяч человек. Вывозили раненых, лежачих больных. Очень сильно работали наши волонтеры. А обратно ночью мы заводили подразделения, завозили еду, лекарства, воду и развозили нашим жителям. Мы сохранили многим нашим людям жизнь, потому что 95% это очень мощный результат эвакуации населения.

Многие жители, которых выпускали из Бучи и Гостомеля, шли через Ирпень. И мы тоже их эвакуировали. Но это 1,5–2% всего.

Через этот мост перешли почти 40 тысяч человек / Фото Алины Туришин, 24 канал

Я отказался сотрудничать с россиянами, поэтому была задача уничтожить меня

Вы рассказывали, что оккупанты пытались вас убить. Как это было и из-за чего?

В первый день войны мне пришло предложение сотрудничать с россиянами. Обещали, что буду невредим, обещали деньги и сотрудничество. Но однозначно я отказался и выставил это публично. Я принципиальный человек и никакого сотрудничества с врагом быть не может. И после этого была задача уничтожить меня. В первый раз мне расстреляли автомобиль. И хорошо, что чудом я остался в живых.

Мои ребята, ехавшие сзади, подстраховали меня и мы вели бой.

Все эти дни я был на месте. Не было света, и мы готовили на костре и плите с баллоном. Я ночевал в родительском доме. Пожалуй, Бог бережет, потому что в тот день мы поехали к товарищу, у которого была баня на дровах. Надо было помыться за неделю. Мы помылись и я говорю: "Давайте уже здесь и останемся, а завтра утром придем домой и переоденемся".



Расстрелянный Ирпень / Фото Алины Туришин, 24 канал

Обстрелы продолжались каждый день и каждую минуту. И больше на один обстрел, или меньше – никто не считал. Когда мы подъехали к дому, чтобы переодеться, я увидел, что он догорает. Часть микрорайона была полностью невредима, а он был полностью разрушен. Остались только стены. Затем эксперты и военные сказали, что в него попала тепловая ракета.

Третий раз был, когда мы уезжали. Нас отслеживали по мобильным телефонам, рациям, позывным. Когда мы ехали через один сектор, его накрыло "Градами". Если сзади обстреливаются такими системами залпового огня, а мы едем, то надо быстрее уезжать. А я чего-то водителю говорю: "Останавливайся! Мы сейчас в окоп выбежим". Он останавливается, а я говорю: "Нет, поехали дальше".



Оккупанты пытались несколько раз убить городского голову Ирпеня / Фото Алины Туришин, 24 канал

Когда мы двинулись, то увидели, что впереди, где-то в 100 метрах, влетело шесть разрывов "Градов". Это ужасно. Машину повредило, но мы остались в живых. Один осколок влетел мне в спину, но я был в бронежилете. Я остался в живых.

И где-то десять дней назад мне пришло еще одно сообщение с угрозами, что мы тебя уничтожим.

Это вам писали такие сообщения?

Да, в соцсетях. Я опубликовал это, чтобы они видели, что мы не будем вести никаких переговоров с террористами.

Когда вы увидели разрушенный дом ваших родителей, какие у вас были ощущения?

Я вырос в этом доме. Конечно, часть моей души, воспоминаний эта мерзость уничтожила. У меня было желание дальше их уничтожать.

Более 50% Ирпеня разрушено

Сколько домов разрушены и повреждены в Ирпене?

Около тысячи домов повреждены. Более 50% города разрушено. В целом же 71% домов в той или иной форме повреждены. Это очень много. И очень высокую цену Ирпень заплатил за войну. Но уже не просто Ирпень, а город-герой, которым его признал президент.

Обратите внимание! 24 марта Владимир Зеленский подписал указ о присвоении почетного звания "Город-герой Украины" Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.

Как будет проходить процедура возмещения жилья жителям Ирпеня?

В настоящее время работает программа государственной областной администрации. Это возмещение установки окон и ремонт кровли на частных домах и многоэтажках. Сначала это будут многоэтажные, а затем – частные. А дальше мы ждем механизма от государства, как именно будут возмещаться полностью разрушенные квартиры и дома.

Наша задача сейчас состоит в том, чтобы провести экспертные отчеты и оценку того, подлежат ли дома ремонту. Люди пишут заявки, мы их упорядочиваем за тем, у кого разбитые окна, у кого кровля, а у кого вообще уничтоженный дом. Систематизируем всю эту историю.



71 % домов в Ирпене повреждены / Фото Алины Туришин, 24 канал

В город вернулись 15 тысяч человек, но просим еще подождать

После освобождения Киевщины от российских оккупантов многие начали возвращаться домой. А как с Ирпенем? Активно ли возвращаются жильцы?

Вернулось около 15 тысяч человек, но мы максимально просим, что нужно еще немного времени. Нам нужно возобновить электроснабжение на 100%, провести водоснабжение и водоотвод. У нас это получается, но нужно еще несколько недель, чтобы это сделать. Тогда, конечно, можно будет возвращаться людям. На этой неделе уже будут открываться магазины.

Кто-то приезжает, открывает квартиру, а там снаряд лежит

Город разминирован?

Ирпень на 100% поверхностно разминирован. Но, конечно, кто-то приезжает, открывает квартиру, а там снаряд лежит. Где-то в частном секторе могут быть растяжки. Полностью мы не можем сказать. Поверхностно разминировано все, но мы создали группу при нашей ТрО по разминированию. И ребята ездят на вызовы, помогают, разбирают. Бывает и по 20 вызовов в день есть.



Ирпень на 100% поверхностно разминирован / Фото Алины Туришин, 24 канал

По расстрелянным людям ездили танки, приходилось лопатой отскребать тела

Какие военные преступления зафиксированы в Ирпене?

Жители рассказывали многое. А я лично своими глазами не видел как российские солдаты расстреливали гражданских людей. Мы сражались и не были на оккупированных территориях. Город был оккупирован на 30%. А наши села – Михайловка-Рубежовка, Козинцы, Диброва, город Буча были полностью оккупированы.

Когда мы полностью освободили Ирпень, то видели эти преступления. Мы видели людей, которых расстреляли. По ним ездили танки. Три недели по людям ездил танк. И извините за подробности, но приходилось лопатой отскребать тела. Это была женщина и двое мужчин.

Люди также рассказывали, как оккупанты заезжали во двор и, если им что-то не нравилось, могли расстрелять.



Убитых жителей Ирпеня хоронили во дворах и вдоль дорог / Фото Алины Туришин, 24 канал

Женщин с детьми отделяли от мужчин. Последних забирали на обмен пленными.

Также погиб ребенок с мамой. Их расстреляли во время эвакуации на автомобиле.

Мы разговаривали с женщинами. Они были в очень ужасающем эмоциональном состоянии. Это, вероятно, были издевательства над женщинами. Но они должны подавать заявления правоохранителям.

Когда была эвакуация, то на моих глазах в людей влетела мина. Это была женщина с двумя детьми и волонтер. Сразу все четверо погибли.

Также оккупанты обстреливали автобусы, частный сектор, многоэтажные дома, школы, садики, уничтожили дом культуры, стадион, больницу, амбулатории. Там не было военных. Потому это действительно военные преступления. Сейчас этим занимается полиция, прокуратура и СБУ.

Самое ужасное – когда на моих глазах погибла женщина, двое маленьких детей и волонтер

Для вас как для мэра города, что было самым трудным?

Самое ужасное, что я видел – это когда на глазах погибла женщина, двое маленьких детей и волонтер. Тяжелее всего, конечно, наблюдать за тем как разрушается город, который наша команда до этого вместе с другим городским головой развивали. То, что мы сделали, просто уничтожается. Ибо стреляли они не только по нашим линиям обороны, а просто по городу. Они хотели нас запугать, но у них это не получилось. Чем больше они стреляли, тем больше мы становились злыми и тем больше становилась цель – уничтожить и изгнать их из нашего города и нашей страны.



Городской голова Ирпеня / Фото из фейсбука Александра Маркушина

Вы лично участвовали в боевых действиях?

Конечно. С первого дня. Как командир может не участвовать в боевых действиях? Войско разбежится.

Люди гибли от осколков, стрелкового оружия, гранат...

Эксгумация тел уже осуществлена?

Мы полностью сделали эксгумацию. И если еще где-нибудь находят тела, то мы делаем. Но все трупы мы сразу убрали из города или отправили на экспертизу в морг. Мы сделали это через три дня, а затем через неделю полностью сделали эксгумацию с полицией, следователями и экспертами. Если мы находим еще кого-то, то выезжаем, выкапываем и привозим в морг для судмедэкспертизы.

Какие наиболее распространенные причины гибели среди гражданских людей?

Разные. Кто погиб от осколков, кто от стрелкового оружия, кто от гранаты. Кто-то умирал от старости, от переживаний. Люди пожилого возраста, конечно, переживали, когда бомбили дома. 99% погибших – это последствия войны.

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1 миллиард долларов – столько нужно на восстановление города

Из Ирпеньского моста сделают мемориал?

Президент хочет сделать из Ирпенского моста мемориал. И в проекте будет еще один мост. И это правильно, потому что это место мы назвали дорогой жизни. Мы вывели более 40 тысяч человек из-за этого места, вынесли раненых. Я считаю, что надо там сделать мемориал и все делегации и люди, которые будут приезжать в Ирпень, будут видеть ужас российских войск, что они делали.

Сколько средств нужно на восстановление города?

Предварительно – один миллиард долларов для того, чтобы восстановить. Но мы не ставим задачу восстановить город до состояния, в котором он находился до 24 февраля. Мы должны сделать его лучше.

Волонтеры расчищают Ирпень / Фото Алины Туришин, 24 канал

Какие сейчас основные проблемы города?

Основная проблема – это возобновить коммуникации. Вторая – дать людям временное жилье, потому что многим некуда идти.

Социальное жилье будете строить?

Мы уже работаем над этим. Мы уже предложили площадку для социального жилья. И я думаю, что государство не оставит нас в стороне и будет двигаться. Ибо две тысячи квартир – это очень большое количество. Это две тысячи семей, а если взять по количеству людей, это 7–8 тысяч человек. Мы же не можем бросить их на произвол судьбы. Мы нашли площадку, где можно построить, а дальше нужно государственное финансирование.

Мы видели много людей возле городского совета. С какими проблемами они приходят?

Городской совет работает в круглосуточном режиме. Люди приходят и могут получить помощь. Сейчас заработают реестры. Мы оказываем всю помощь. У нас есть волонтерские хабы, где можно получить продукты питания и есть. Мы кормим 3,5 тысяч человек в сутки.

Коммунальные службы сегодня работают без выходных. Надо максимально убрать город и сделать все коммуникации, а потом отдыхать. И все это понимают и ко мне относятся с пониманием. Я говорю: "Друзья, сегодня воскресенье, но у нас нет выходных. Нам нужно работать, потому что мы воевали без выходных". Но наши коммунальщики относятся с пониманием и работают круглые сутки.

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Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк .