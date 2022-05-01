О том, как крымчанин встал на защиту родной страны сначала на Майдане в Киеве, затем – на Донбассе, а с 24 февраля – и в других регионах, он эксклюзивно рассказал сайту 24 канала.

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Аннексия и боль

Святославу (в целях безопасности имя изменено) было 17 лет, когда он покинул родной дом в Крыму. Он приехал на Майдан в Киев и больше ни разу не возвращался. С 2014 года стал добровольцем и участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. С началом полномасштабной войны снова стал на защиту Родины.

Когда началась оккупация, я не был в Крыму. Но там были все мои, и я прекрасно понимал, что происходит. Это было чем-то странным, и я не думал, что это все серьезно. Но все быстро развивалось. Если еще в начале февраля все начиналось, то в начале марта Крым был чуть ли не в составе Российской Федерации. Я просто был в шоке. Больно все это воспринималось,

– вспомнил он.

Захват Крымского полуострова армией России начался 20 февраля 2014 года / Фото из архива 24 канала

Святослав рассказал, что приехал на Майдан, потому что понимал, что это правильно. Однако тогда не думал, что больше не вернется домой.

У меня всегда была позиция, что Крым – это Украина и по-другому быть не может. С чего здесь вообще должно быть место России? То, что Крым будет аннексирован – тогда еще не понимал. Сейчас 21 век и думать, что одна территория может перейти в другое государство, как минимум, странно. Так не должно было происходить. Скучаю за Крымом. Я не помню его, прошло почти девять лет. Но он теплый, солнечный. Там горы, море. Крым – прекрасный. Рано или поздно я туда вернусь,

– отметил он.

Революция Достоинства усилила взгляды. По словам Святослава, он увидел, что Украина – единственная нация. Разные слои населения объединились ради одной цели.

Были совершенно разные люди там. Я понял, что мы разные, но мы едины в одном – Украина должна быть сильной и быть частью Европы, а не "Мордора",

– подчеркнул он.

Оккупанты забрали дом у крымчан и пытались забрать у других – на Донбассе. Конечно, никто не мог оставаться в стороне. Поэтому, чтобы обезопасить это на Востоке Украины и защитить ее, Святослав пошел воевать.

В Крыму его автоматически засчитали гражданином России, без его разрешения. Оккупационные войска давали две недели на то, чтобы не желающие быть гражданами России написали отказ от российского паспорта.

Но зачем писать отказ от российского паспорта, если они насильственно оккупируют территорию? Крым – это Украина, часть ее. Поэтому написание отказа от российского паспорта я воспринимал так, будто принимаю оккупацию Крыма и согласен с ней. Но я с ней не согласен, поэтому никаких связей с оккупационными войсками я не хотел иметь и не имел,

– добавил он.

После попытки аннексии Крыма российская оккупационная администрация в принудительном порядке провела российскую паспортизацию населения полуострова / Фото из архива 24 канала

По словам Святослава, родители не поддержали его выбор. На что он им ответил: "У меня забрали дом, и я не дам забрать его у других людей".

"Россияне должны нести коллективную ответственность"

Что будет полномасштабная война – всегда знал. Постоянно было чувство, что она рано или поздно начнется. Это был только вопрос времени. Ведь вопросы с Донбассом и Крымом были не закрыты, и эта тема постоянно поднималась. И когда эта война затронула все направления, то люди начали понимать участников АТО и ООС.

Я не мог оставаться в стороне, когда 24 февраля Россия вторглась в Украину. Как можно оставаться в стороне, когда под твой дом постоянно прилетает? Когда убивают детей, когда насилуют женщин, когда грабят? Как можно с этим мириться? Я убедился в том, что эта нечисть должна быть уничтожена с концами и безвозвратно,

– подчеркнул защитник.

Бойцы на защите Украины / Фото из личного архива Святослава

По словам бойца, все россияне должны нести коллективную ответственность за то, что они делают.

"Их молчание – согласие с действиями руководства, и это такое же преступление. Поэтому любой россиянин в любой части мира должен понести ответственность, как минимум. Если бы они были хоть какой-то нацией, имели бы совесть и хоть какое-то понимание того, что происходит, – совершили бы революцию внутри страны. Но все, что они смогли – это выйти на несколько митингов и все. Они просто молчат и смотрят, как их страна убивает наших граждан", – добавил он.

Боец занимается судьбой Мариуполя / Фото Алины Туришин, 24 канал

Святослав также напомнил о защитниках Мариуполя, героически обороняющих город. Он подчеркнул, что "им нужно оказать максимальную помощь, провести деблокаду Мариуполя и спасти их, потому что они – элита нашей нации. Это лучшие сыновья, которых могла вырастить Украина".

Многие друзья уже погибли. Но сейчас не время для того, чтобы давать себе слабину. Мы будем поминать их всех после войны. Сейчас – только месть,

– подчеркнул воин.

Боец призвал деблокировать Мариуполь / Фото Алины Туришин, 24 канал

По словам Святослава, в Украине много пассионарных людей, готовых брать на себя ответственность и двигать вперед и вести за собой. Этого нет в России – "они все напуганы и подавлены. И это их выбор. С ними не о чем договариваться. Они это подтвердили тысячи раз. Все, что они говорят – ложь".

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Украина будет цвести, она будет большой страной, к ней будут тянуться. Святослав отметил, что весь мир увидел силу украинской армии. А после победы – Украина станет страной, которая будет влиять на мировой порядок.