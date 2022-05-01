Про те, як кримчанин став на захист рідної країни спочатку на Майдані у Києві, потім – на Донбасі, а з 24 лютого – і в інших регіонах, він ексклюзивно розповів сайту 24 каналу.

Важливо Навколо лежали понівечені загиблі та відірвані кінцівки, – захисник Чернігова про навалу росіян

Анексія та біль

Святославу (з метою безпеки ім'я змінено) було 17 років, коли він покинув рідний дім у Криму. Він приїхав на Майдан у Київ та більше жодного разу не повертався. З 2014 року став добровольцем та брав участь у бойових діях на Сході України. З початком повномасштабної війни знову став на захист Батьківщини.

Коли почалася окупація, я не був у Криму. Але там були всі мої, і я прекрасно розумів, що відбувається. Це було чимось дивним і я не думав, що це все серйозно. Але все швидко розвивалося. Якщо ще на початку лютого все починалося, то на початку березня Крим був ледь не у складі Російської Федерації. Я просто був шокований. Боляче все це сприймалося,

– пригадав він.

Захоплення Кримського півострова армією Росії розпочалося 20 лютого 2014 / Фото з архіву 24 каналу

Святослав розповів, що приїхав на Майдан, бо розумів, що це правильно. Однак, тоді не думав, що більше не повернеться додому.

У мене завжди була позиція, що Крим – це Україна, й по-іншому бути не може. З чого тут взагалі має бути місце Росії? Те, що Крим буде анексований – тоді ще не розумів. Зараз 21 століття і думати, що одна територія може перейти до іншої держави, як мінімум, дивно. Так не мало відбуватися. Скучаю за Кримом. Я не пам'ятаю його, пройшло майже дев'ять років. Але він теплий, сонячний. Там гори, море. Крим – прекрасний. Рано чи пізно я туди повернуся,

– зазначив він.

Революція Гідності посилила погляди. За словами Святослава, він побачив, що Україна – єдина нація. Різні верства населення об'єдналися заради однієї мети.

Були абсолютно різні люди там. Я зрозумів, що ми різні, але ми єдині в одному – Україна має бути сильною та бути частиною Європи, а не "Мордору",

– наголосив він.

Окупанти забрали дім у кримчан і намагалися забрати в інших – на Донбасі. Звісно, ніхто не міг залишатися осторонь. Тому, щоб застерегти цьому на Сході України та захистити її, Святослав пішов воювати.

У Криму його автоматично зарахували громадянином Росії, без його дозволу. Окупаційні війська давали дві тижні на те, щоб ті, хто не хоче бути громадянином Росії, написали відмову від російського паспорта.

Але навіщо писати відмову від російського паспорта, якщо вони насильно окуповують територію? Крим – це Україна, частина її. Тому написання відмови від російського паспорта я сприймав так, наче я приймаю окупацію Криму і згідний з нею. Але я з нею не згідний, тому ніяких зв'язків з окупаційними військами я не хотів мати й не мав,

– додав він.

Після спроби анексії Криму російська окупаційна адміністрація в примусовому порядку провела російську паспортизацію населення півострова / Фото з архіву 24 каналу

За словами Святослава, батьки не підтримали його вибір. На що він їм відповів: "У мене забрали дім і я не дам забрати його в інших людей".

"Росіяни мають нести колективну відповідальність"

Що буде повномасштабна війна – завжди знав. Постійно було відчуття, що вона рано чи пізно почнеться. Це було лише питання часу. Адже питання з Донбасом та Кримом були не закриті й ця тема постійно підіймалася. І коли ця війна торкнулася всіх напряму, то люди почали розуміти учасників АТО та ООС.

Я не міг залишатися осторонь, коли 24 лютого Росія вторглася в Україну. Як можна залишатися в стороні, коли під твій дім постійно "прилітає". Коли вбивають дітей, коли ґвалтують жінок, коли грабують? Як з цим можна миритися? Я переконався в тому, що ця нечисть має бути знищена з кінцями та безповоротно,

– наголосив захисник.

Бійці на захисті України / Фото з особистого архіву Святослава

За словами бійця, всі росіяни мають нести колективну відповідальність за те, що вони роблять.

"Їхнє мовчання – згода з діями керівництва і це такий самий злочин. Тому будь-який росіянин у будь-якій частині світу має понести відповідальність, як мінімум. Якби вони були б хоч якоюсь нацією, мали б совість та хоч якесь розуміння того, що відбувається, – зробили б революцію всередині країни. Але все, що вони змогли – це вийти на кілька мітингів і все. Вони просто мовчать та дивляться, як їхня країна вбиває наших громадян", – додав він.

Боєць переймається долею Маріуполя / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Святослав також нагадав про захисників Маріуполя, які героїчно обороняють місто. Він наголосив, що "їм треба надати максимальну допомогу, провести деблокаду Маріуполя та врятувати їх, бо вони – еліта нашої нації. Це кращі сини, яких могла виростити Україна".

Багато друзів загинуло вже. Але зараз не час для того, щоб давати собі слабину. Ми будемо поминати їх всіх після війни. Зараз – тільки помста,

– підкреслив воїн.

Боєць закликав деблокувати Маріуполь / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами Святослава, в Україні багато пасіонарних людей, які готові брати на себе відповідальність і рухати вперед та вести за собою. Цього немає у Росії – "вони всі налякані та пригнічені. І це їх вибір. З ними немає про що домовлятися. Вони це підтвердили тисячі разів. Все, що вони говорять – брехня".

Читайте "Діти на вулиці у війну грають": що пишуть окупантам в Україні їхні родичі з Росії

Україна буде цвісти, вона буде великою країною, до неї будуть тягнутися. Святослав зазначив, що весь світ побачив силу української армії А після перемоги, – Україна стане країною, яка буде впливати на світовий порядок.